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台校長薪資遠遜歐美 學界：應從爭議中反思

記者許維寧／台北1日電
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清大校長高為元任內赴美角逐校長職引發爭議，學界一方面認為國外此類流動常見，另一方面也反思台灣校長低薪、低自主與延攬不易的結構問題。

清大校長高為元今年5月才剛展開第二任任期，不料隨即赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發校內譁然。學界評析，國外此狀況算常見，確實有人靠選他校校長提升身價；但也有前校長呼籲，應該藉此事省思台灣大專校院校長的困境。

考選部前政次、台師大名譽教授李隆盛表示，此舉在國外還算常見，在於學者視高教如同是開放的就業市場。過去也聽聞，有國外大學的行政人員來台灣的大專校院選校長，就是靠選其他學校校長來提升身價。

李隆盛指出，台灣因文化、國情不同，且也要看該校長任期，若是在任期末端提前布局換校，比較能接受；如果還在任期前、中段，確實會傷害到師生的情感。

一位國立大學前校長則緩頰，指相信高做出這種選擇，一定有他的理由。外界關心大學教授留才攬才，教授級還可透過彈性薪資等以各種名目加給，但很少人想到大學校長的情況更嚴峻，薪資與歐美相差4、5倍甚至10倍，又不像國外大學一般自主，「大學如同教育部的派出所，用低薪僱一個所長。」

該名前校長也提到，台灣頂尖大學的校長遴選委員會，都會到海外找人是否願歸國參與遴選，「美國哥倫比亞大學院長、新加坡國立大學院長，我們都邀請過，但沒有人願意遞件。」外界當然可以批評高為元選上校長不應三心二意，但外界沒看到，對台灣校長職不屑一顧的人比比皆是。

高教工會研究員陳柏謙則表示，大學校長還是要認知到自己要為學校、教職員工生負責，當造成校內極大不信任時，應有機制讓教職員工生如實反映。

精華 FAQ

  • 因他才剛展開第二任任期就轉赴海外角逐校長職，容易讓校內質疑其承諾與專注度，也使師生感到被忽視，因而引發強烈不信任與討論。

  • 李隆盛認為在國外算常見，學者把高教視為開放就業市場，甚至有人藉此提升身價；但他也說，若在任期前、中段就提前布局，台灣社會仍較難接受。

  • 他指出校長薪資與歐美相差4、5倍甚至10倍，卻又缺乏國外大學的高度自主，形同用低薪僱用所長；因此頂尖大學即使到海外延攬，也常找不到願意回台的人。

教育部 夏威夷

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