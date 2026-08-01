我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

騎驢找馬？剛續任3天 清大校長高為元來美選校長落選

記者黃羿馨許維寧／台北1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天...
清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅3天後即來美參與國外大學校長遴選。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

高為元在清大獲續任後3天赴美爭取夏威夷大學校長職位未果，引發校內對其誠信與治校態度的質疑，校方與教育部則強調未違規。

清華大學校長高為元，去年通過續任投票僅3天後，即赴美參與美國夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，雖未獲錄取，卻引發校內部分教授質疑他「騎驢找馬」的投機行為缺乏誠信，感覺無心治校。對此，高為元不回應；校方聲明強調，高參與遴選屬個人生涯規畫，未影響校務推動。教育部則說，高無違反相關人事法規規定。

高為元去年3月19日獲清大教授、副教授過半投票同意續任，任期自今年5月1日至2030年4月30日。不料卻傳他在通過續任投票3天後，即參與夏威夷大學馬諾阿分校（UHMānoa）校長決選，讓清大師生錯愕不已，有人甚至認為他應「知所進退」。

「吃碗內看碗外，就是大忌。」清大一名教授表示，清大是台灣的頂尖大學，也頗具國際聲望，通常校長都會盡力爭取第二任期並且「做好做滿」，剛進入第二任期就又赴海外參與遴選，可說相當罕見，高已傷透清大師生的心。

部分師生觀察，高為元長年旅居海外及任教國外大學，領導風格較國際化，除開設校長課程，也參與校園路跑等活動。不過去年續任後，明顯較少出席校內公開活動；他曾邀請藝人林青霞擔任畢業典禮致詞嘉賓，也引發爭議。

校方聲明，高為元任內持續投入校務發展，各項重大計畫包括成立傑出人才發展基金、推動清華科技園皆如期推進，今年校慶募款金額創新高，QS世界大學排名也提升至全球第142名。

有教授質疑高為元常不在學校、頻繁出國，校務多由副校長處理。校方回應，高每年出國5、6次共20多天，幾乎都是校務行程，個人旅遊安排相當少，與國內其他大學校長相比並未特別頻繁，校級會議及校務會議幾乎都親自主持、高度參與。

清大一名資深教授痛批，第一次看到現任校長「想要腳踏兩條船」。高為元既然尋求續任並獲校內支持，就代表對清大未來4年有承諾，卻馬上赴海外爭取另一個校長職位，問題不在是否違法，而是「誠信」。對清大聲明高為元參與國外校長遴選是「個人決定」，他直言「超級可笑，也是可恥」，反問難道學校還支持校長「騎驢找馬」？應追究「誰示意發出這份聲明」。

也有資深教授將矛頭指向校長遴選制度，認為此次爭議凸顯現行制度問題。他表示，國外著名大學多由具有治理責任的常設董事會或理事會遴選校長，反觀國內每次臨時成立遴選委員會，未必具有治理大學的專業與高度，遴選後也不必為人選負責。

他批評，近似「校長民選」的制度，最後可能只選出四面討好的人選；清大讓一名誠信遭質疑的校長獲得續任，「要不是遴選委員會有問題，就是遴選制度有問題。」

精華 FAQ

  • 因他去年獲續任支持後僅3天，就赴美參與夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，讓部分教授認為他對清大承諾不足，像是在同時尋找下一個職位。

  • 校方表示，高為元參與海外遴選屬個人生涯規畫，未影響校務推動，且多項重大計畫仍照常進行；教育部則稱其行為並未違反相關人事法規。

  • 有教授批評，現行校長遴選常由臨時委員會主導，未必具備長期治理責任，容易選出迎合各方的人選，這次爭議也被視為遴選制度本身的警訊。

教育部 投票 夏威夷

上一則

台股創史上最大漲點3186點 上半年經濟成長率達13.72%

下一則

僑委會委員長徐佳青駁假考察 白：看電影吃甜點全列機密

延伸閱讀

湖南南華大學2任校長接連被查 港媒：與軍工系統淵源深

湖南南華大學2任校長接連被查 港媒：與軍工系統淵源深
NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一
柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個
寧陽總會館2026獎學金頒獎典禮鼓勵學子 學有所成 實現夢想 感恩家庭 回饋社區

寧陽總會館2026獎學金頒獎典禮鼓勵學子 學有所成 實現夢想 感恩家庭 回饋社區

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13
財星雜誌28日公布2026年全球500大企業排行榜，台灣共有六家企業進榜，鴻海名列第23，台積電排名第82，文曄則是新進榜。緯創名列第198，進步298名，成為今年榜單中上升幅度最大的公司。圖為緯創印度廠。路透

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要

2026-07-28 10:51
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁31日辭世，享壽77歲。記者曾學仁／攝影

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

2026-07-31 10:49

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說