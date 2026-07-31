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評／花一樣的錢為什麼不出國？台灣觀光人次現逆差 用腳投票的現實

聯合報主筆室
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賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅42...
賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅429.4萬餘次，出國人數卻高達1065.4萬人次。圖為桃機入境的外國旅客。(聯合報系資料片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上半年來台旅客429.4萬，出國人次卻破千萬，觀光逆差擴大。
  • 重點二：陸客市場急凍，兩岸觀光被政治化，產業供應鏈首當其衝。
  • 重點三：國旅價格偏高、品質不穩，民眾比較後寧可選擇出國旅遊。

當政府喊著要讓更多外國旅客來台，台灣觀光產業苦苦等待國際旅客回流，台灣人卻用腳投票，近的往日本、南韓，遠的飛歐美，也有人前往中國大陸。國人熱中出國旅遊，與「比較利益」有關；在此同時，台灣又未具備吸引國際旅客來台的有利條件，一來一往即構成觀光人次逆差的警訊。

賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅429.4萬餘次，出國人數卻高達1065.4萬人次，首次突破千萬大關。出入境觀光逆差高達636萬人次，若要達成千萬目標，下半年需吸引570萬餘人次國際客。

每年千萬觀光客來台的目標喊得震天價響，國人出國旅遊熱潮持續，觀光人次逆差擴大，顯示台灣一方面未能有效吸引外國觀光客，另一方面也留不住國人在台的旅遊消費。對飯店、旅行社、遊覽車、餐飲與地方觀光業者而言，持續處於慘澹經營的窘境。

問題出在哪裡，大家心知肚明。其中一個不能迴避的因素，就是兩岸觀光。陸客曾經是台灣觀光產業重要的客源，團客、自由行旅客大量進入台灣，從台北故宮、日月潭、阿里山到夜市商圈，帶動的不只是旅行社，而是整條觀光供應鏈。如今兩岸觀光交流長期受政治因素牽制，陸客市場急凍，政府只好把希望轉向日本、南韓、東南亞、歐美等市場。

政府當然可以透過補助、行銷、航線獎勵吸引東南亞旅客，但不同市場的旅遊習慣、停留天數、消費能力與旅遊型態都不相同。更何況，當一個原本規模龐大的客源市場消失，靠分散到許多小市場去填補，成本勢必更高，效果也不可能完全相同。

兩岸觀光明明是產業問題，最後卻被放進政治框架處理。政府與中國大陸互相指責對方把觀光政治化，結果就是最無辜的觀光業者被夾在中間。政治凌駕產業，再拿東南亞市場的成長來掩蓋整體觀光結構的問題。

當政府希望國人留在台灣玩，現實又是給了另一記耳光。不少國人不是不願意國旅，而是比較之後，台灣旅遊的價格與品質很難形成足夠吸引力。住宿貴、交通成本高，熱門景區假日人擠人，部分地方公共設施與旅遊服務沒有同步提升。相較之下，日本、南韓距離近、航班多，促銷機票加住宿的總價，旅遊成本甚至比台灣熱門景區還便宜。

既然花一樣的錢，為什麼不出國？政府不能一方面希望國人支持國旅，一方面卻忽略市場最基本的價格與品質競爭。更值得注意的是，政府試圖用政治宣傳阻止國人前往中國大陸旅遊，恐怕也難以奏效。網路時代，早已不是政府說什麼，人民就只能相信什麼。愈來愈多年輕人透過社群平台、小紅書、抖音等取得大量旅遊資訊，看到的不只是政治宣傳，也包括當地城市建設、交通、景點與生活樣貌。

政府當然可以提醒民眾赴陸旅遊的安全風險，這是政府的責任；但如果把所有赴陸旅遊都政治化，甚至試圖用單一敘事告訴人民「那裡什麼都不好」，恐怕反而會讓人民產生反效果。因為一旦民眾親自去到現場，發現實際情況與宣傳不同，影響的就不只是一次旅遊警示的可信度，而是政府的公信力。

觀光人次逆差堪比台灣觀光競爭力的體檢表。如果政府只會編更多預算補貼外國旅客來台，卻不願面對國旅價格偏高、品質不穩、觀光產品缺乏創新，以及兩岸觀光被政治綁架等結構問題，那麼喊再多次「千萬觀光客」目標，其結果不但跳票，也是自欺欺人罷了。

精華 FAQ

  • 因為上半年來台旅客僅429.4萬餘次，出國卻達1065.4萬人次，逆差高達636萬人次，顯示外國客回流不足，也反映國人消費外流嚴重。

  • 文章指出，陸客市場急凍是關鍵因素之一，兩岸觀光長期受政治牽制，導致原本龐大的客源消失，業者只能改向較分散的市場補缺，成本更高、效果有限。

  • 因為比較之後，台灣常見住宿、交通與景點體驗的整體性價比不夠高；相較之下，日本、南韓等地航班多、促銷多，總價甚至可能比國旅更便宜。

觀光 投票 南韓

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