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送別銅鑼灣書店店長林榮基 策進會董事長：港人在台的鬥志跟意志力還在

記者廖士鋒／台北即時報導
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策進會董事長賴秀如31日參加林榮基告別禮拜，受訪時語帶哽咽感念林榮基。（記者廖士...
策進會董事長賴秀如31日參加林榮基告別禮拜，受訪時語帶哽咽感念林榮基。（記者廖士鋒/攝影）

銅鑼灣書店店長林榮基日前在台北離世，告別禮拜31日在濟南教會舉辦，特意趕來參加的策進會董事長賴秀如受訪時，針對銅鑼灣書店後續情況表示，香港朋友希望他的精神可以留下來，她也強調，很多香港人仍抱著希望有生之年一定要看到香港重新恢復自由，再把基哥（林榮基）帶回去，所以「港人在台的鬥志跟意志力還是在」。

賴秀如在結束告別禮拜時接受本報記者等媒體聯訪時說，我們今天送別林榮基先生，一方面感謝他為香港、台灣還有為自由的貢獻，一方面也是捨不得他在台灣相對孤單，他雖然是自己一個人，但是他協助了很多香港的手足，尤其是年輕人，他在自己的苦難當中，還協助苦難的人。他在關鍵時刻不出賣朋友，而且他清楚的知道他願意付出相當的代價將銅鑼灣書店事件講出來，這是一種「了不起的勇氣」。

賴秀如形容，他用勇氣客服恐懼，使得我們對他的敬重不只是他作為一個讀書人賣的書，讓很多中國人了解中國的真相，同時，他也讓我們知道思想自由是多麼可貴的一件事，出版自由多麼可貴，而他願意用他的生命守護，她並說，林榮基先生也讓她想起在牢裡頭的黎智英先生（壹傳媒創辦人）。

針對銅鑼灣書店後續，她表示週末會有一場活動，書店將開放民眾購買T恤等紀念品，至於書本則大部分要退回給出版社，已經打包好。接下來，她透露自己了解到香港朋友與關心此事的朋友還在討論，大家「還需要一點時間」，包含場地議題、營運模式、以及「沒有林榮基的銅鑼灣書店」的情況，所以這需要從長計議，她僅暗示說，「很快會有比較正式的宣布」，但自己不方便多說，簡言之就是「想辦法讓他的精神可以留下來」。

賴秀如指出，很多香港人還是抱著希望有生之年一定要看到香港重新恢復自由，再把基哥（林榮基）帶回去，所以港人在台的鬥志跟意志力還是在，「我認為台灣不管官方、民間都會支持這樣的努力」。且因為最近情勢越來越不好，也還有很多手足需要協助，希望這個工作繼續下去。她說台港策進會做得很多，預算也還沒有通過，「我有點擔心」，但今天來參加的規模可知，台灣作為唯一的華人中文世界、華語世界還是努力維持自由的這個時刻，肩負很大的責任，難也就難在這裡，「林榮基留在台灣、葬在台灣，祈求他保護台灣」。

而最近會策進會剛開完董監事的會議，也通過了新的預算，針對未來的台港文化交流計畫，賴秀如透露，影展跟書展都還是要做，今年初已經有 20 幾本香港人在台灣寫的書，所以我相信會越多，因為港人書寫，在台灣出版變成一股台灣出版的特別的風景，離散文學是很重要的一個文學項目，港人在台灣用中文書寫的出版會越來越重要。明年影展會希望能夠搭配「金馬」，讓台灣跟香港的影人能有更多交流。

精華 FAQ

  • 她認為林榮基不僅為香港，也為台灣與自由作出貢獻；他在苦難中仍協助其他港人，面對壓力不出賣朋友，並願付出代價揭露銅鑼灣書店事件，展現難得的勇氣。

  • 目前週末將有活動，開放民眾購買T恤等紀念品；書本多數會退回出版社。至於未來場地、營運模式與沒有林榮基後的書店定位，仍在討論中，之後會有較正式宣布。

  • 賴秀如表示，策進會已通過新預算，未來仍會推動影展與書展，也希望與金馬合作促進台港影人交流。她強調港人在台出版、書寫將成為重要文化風景。

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