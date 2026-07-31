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半導體巨擘黃崇仁辭世 台大哀悼：為台灣高科技產業奠定人才基石

記者許維寧／台北即時報導
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黃崇仁為台大傑出校友，台大今天凌晨發文追弔，黃崇仁不僅是引領台灣科技發展的企業巨...
黃崇仁為台大傑出校友，台大今天凌晨發文追弔，黃崇仁不僅是引領台灣科技發展的企業巨擘，更是台大學子無私奉獻、跨域創新的楷模。(取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」臉書粉專)

晶圓代工業者力積電昨(7/31)天發布重訊，董事長黃崇仁因心肺衰竭，於自宅睡夢中辭世，享壽77歲。台灣大學今天凌晨在臉書發文追弔，台大表示，黃崇仁為台大2024年工商類傑出校友，一生從學術探究走向產業創新，功成名就後更竭志推動國內半導體人才培育，催生台大重點科技學院。全校師生對於失去這位與母校淵源深厚、對國家貢獻卓著的傑出校友，同表沉痛與不捨。

黃崇仁1971年自台大物理學系畢業，隨後赴美國紐約西奈山醫學院取得醫學博士學位。台大表示，黃崇仁懷抱著作育英才的熱忱，1980年學成歸國後，即返回台大物理系及台北醫學院執教。黃崇仁的一生詮釋台大人「跨越領域藩籬」的創新精神，從基礎科學、醫學研究，最終跨足資訊與半導體產業，展現卓越的遠見與魄力。

在產業貢獻上，台大表示，黃崇仁隨著我國個人電腦產業起飛之際，多次成功創業，並於1994年創立力晶半導體。面對全球產業的劇烈變動，以「堅持理想、永不放棄」的韌性，憑藉獨創的晶圓代工營運模式，帶領企業成功轉型為力積電，為台灣半導體產業的發展立下重要里程碑。其卓越的領導力，更讓黃崇仁於2008年獲選為世界半導體協會理事長，在國際舞台上為台灣發聲。

除了在科技領域的非凡成就，黃崇仁更具備深厚的人文關懷，是全人教育的典範。他長期贊助國際知名藝術團體來台展演，傾力守護台灣文化，於2021年榮獲文化部頒贈文協獎章。

台大表示，令學校師生最為感念的，是黃崇仁對提攜後進與人才培育的無私奉獻。2021年，黃崇仁以其產業高度，積極向政府倡議鬆綁法令，並親自向時任總統蔡英文面陳設立半導體學院之急迫性。在其登高一呼與力積電帶頭承諾長期捐資下，促成了台大及國內頂尖大學設立半導體專業研究學院，為台灣高科技產業奠定下個世代的人才基石。

黃崇仁不僅是引領台灣科技發展的企業巨擘，台大表示，更是台大學子無私奉獻、跨域創新的楷模。哲人其萎，風範長存，台大人將永遠銘記黃崇仁對母校與台灣社會的深遠貢獻。

精華 FAQ

  • 力積電發布重訊指出，黃崇仁因心肺衰竭，於自宅睡夢中辭世，享壽77歲。台大隨後也發文悼念，表達全校師生的沉痛與不捨。

  • 他於1994年創立力晶半導體，並以獨創的晶圓代工營運模式帶領企業轉型為力積電，成為台灣半導體發展的重要里程碑，也曾擔任世界半導體協會理事長。

  • 黃崇仁在2021年積極倡議鬆綁法令，並向蔡英文總統面陳設立半導體學院的重要性；在他推動與力積電承諾長期捐資下，促成台大等頂尖大學設立半導體專業研究學院。

台大

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