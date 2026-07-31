天熱蛋價再漲 台大賣場洗選蛋缺貨 民眾撲空、盤商搶蛋

供應吃緊蛋架空 近來不少民眾反映，已連兩周到大賣場買蛋卻無蛋可買，引發蛋荒再起的疑慮。圖為大賣場近期架上雞蛋供貨不足。(記者林伯東／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 入夏高溫、換羽與部分防疫異常使雞蛋供應吃緊，北部賣場洗選蛋缺貨、紅殼蛋價格飆升；農業部指短期規格蛋不足，但8月起可望逐步穩定。

入夏以來雞蛋 供應轉趨吃緊，北部陸續傳出有缺蛋情況，其中紅殼蛋缺口尤其明顯，導致部分盤商只好加價調貨，許多消費者也反映，近期在賣場通路都買不到雞蛋，架上空空的情況已持續至少兩個禮拜，憂心難道「蛋荒又來了嗎？」

農業部 ：短期規格蛋不足 8月起趨於穩定

對此，養雞協會、蛋商公會均指出，因天氣炎熱加上母雞換羽導致產蛋率下降。農業部則坦言，短期內規格蛋不足，預計8月起，母雞恢復投產才會趨於穩定。

近期不少民眾反映，在全聯等大賣場買不到蛋，撲空至少三次，甚至還有民眾連跑3家賣場，都買不到雞蛋，頻頻抱怨「最近是又缺蛋嗎」。

蛋農直言，從今年5月開始，市場紅殼雞蛋的供應就已逐漸吃緊，6、7月轉趨嚴重，暗盤價格一路攀升，白殼蛋也開始供應不足，盤商都在加價搶蛋，市場雞蛋調度價格已從每箱530元(台幣，下同)，漲至730元，漲幅高達37.7%，紅殼蛋甚至傳出每箱1100至1200元，幾乎已來到前年蛋荒時的水準。

蛋農表示，今年入夏後，氣溫快速升高，先前部分地區又遭遇大雨、淹水，劇烈天候變化增加雞隻熱緊迫與損耗，導致產蛋率隨之下降。此外，部分種雞場在農曆年前後傳出禽流感或防疫、生產異常，導致雛雞及蛋中雞供應不足，加上先前蛋價低迷，蛋農提前淘汰或安排雞隻換羽，新舊產蛋雞群無法順利銜接，多重因素交疊，造成產銷失衡。

養雞協會：產量減少 兩因素致產蛋率下降

中華民國養雞協會證實，近期雞蛋的產量確實有減少，主因是夏季天氣炎熱和母雞換羽導致產蛋率下降，目前傳統市場箱蛋供應量尚足，主要大型通路的洗選蛋有缺口。

台北市蛋商公會常務監事劉威志說，大型通路買不到蛋，主要是因為通路都是採用洗選蛋，但現在市場上老母雞生的蛋偏多，所生的雞蛋因殼較薄不適合洗選，供應量也會較少。本周雞蛋批發價漲到每斤46元，產地價每斤36.5元。

有蛋農指出，紅羽雞在養數量遠低於白蛋雞，當出現禽流感、高溫、寒流等缺蛋因素時，紅蛋也就首當其衝，今年3月蛋中雞就已經大缺，尤其是紅蛋雞現在真的非常缺，很難買到。

農業部畜牧司強調，目前蛋雞產能充足，但因為平均雞齡較高，且受近期高溫影響以及農民換羽淘汰，因此在換羽調節、新雞遞補過渡期，短期內規格蛋有部分缺口出現，加上7月推動的洗選新制對洗選蛋需求也有成長，推估規格蛋供應量將在8月起，隨雞群陸續恢復投產趨於穩定。

畜牧司說，已責成中央畜產會嚴密監控雞蛋價量變化，近期也將加強查訪通路端，並請雙方機動調整雞蛋調度作業，以平穩供需秩序。全聯則表示，將持續與供應商合作加強備貨，以滿足消費者採購需求。

為何又缺蛋 (製表／楊惠琪、李柏澔)