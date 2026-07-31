新聞評論/台股急跌...去槓桿風暴才是大考驗

台股7月呈現史上罕見的急跌行情，30日為止，單月累積跌點超過6000點，創下最大單月跌點紀錄。( 記者陳正興／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台股急跌主因是融資去槓桿與籌碼連鎖調整。

台股急跌主因是融資去槓桿與籌碼連鎖調整。 重點二： 高槓桿投資與質押壓力正傳導至銀行體系。

高槓桿投資與質押壓力正傳導至銀行體系。 重點三：主管機關須防股市修正演變成信用緊縮風暴。

台股 近期接連重挫，令人擔心的不只是指數跌掉多少，而是先前支撐行情的槓桿操作瞬間逆轉，投資人大舉反向去槓桿，產生了連鎖效應。股價下跌，融資交易面臨券商追繳，股票質押也因擔保品價值縮水而須補繳或處分。投資人若動用存款或其他貸款 補足資金缺口，此一壓力，將逐步傳導至銀行體系。台股是否會從「過度槓桿」演變為激烈的「去槓桿」，進而衝擊整體金融市場，是主管機關必須密切關注因應的事。

台股7月呈現史上罕見的急跌行情，至30日為止，單月累積跌點超過6千點，創下最大單月跌點紀錄。短短1個月內，四度單日重挫逾千點，大盤更失守4萬點大關。投資人情緒，從年初的樂觀迅速轉為恐慌，不少人開始懷疑：「牛市」是否已結束？

檢視這波台股失速下墜的主因，並非產業基本面突然惡化，而是融資去槓桿、籌碼調整，以及國際股市同步修正所引發的連鎖效應。對比之下，與台股情況類似的南韓股市更為慘烈，值得鑑戒。今年以來，南韓散戶透過股票融資及槓桿型指數股票基金（ETF），構成推動韓股上漲的重要力量。但不到一個月前，韓股才在慶祝KOPSI突破9千點大關；而如今，與6月22日的高點相比，KOPSI指數已回落近4成。

KOPSI今年上半表現冠於全球，漲勢幾乎完全仰賴三星電子與SK海力士兩檔晶片股；但隨著全球晶片股跳水，日本、南韓等主要亞股跟著全軍覆沒。這反映的是，全球半導體與人工智慧類股面臨重新定價，市場開始擔心人工智慧巨額資本支出能否轉化為相應獲利，以及中國半導體技術進展是否將改變全球產業競爭格局。

台股如今最大特色，也是最大風險，就是半導體權值股占比太高。當全球資金追逐人工智慧與半導體時，台股是外資機構的重要配置市場；但當全球投資人開始降低科技股曝險，台股也往往成為外資優先調節的市場之一，淪為提款機。

其次，台股先前一路走揚時，市場充斥所謂的「四貸同堂」，即投資人同時運用房貸、信貸、車貸、股票融資或質押等不同工具，把財務槓桿開到最大。同一個投資人的總體負債分散在銀行與券商之間，單看任何一筆授信，或許沒有異常，若合併觀察，卻已承擔過高風險。這些風險分散在銀行、券商與不同金融商品間，看似無害；一旦市場劇烈下跌，就可能相互傳導牽連，威脅整體金融安定。

股價大幅下修後，投資人開始主動或被動去槓桿。台股融資餘額已由高點的6313億元快速減少逾千億元，融資維持率更跌破150％，反映市場去槓桿已進入劇烈階段。融資雖大幅減少，並不代表所有槓桿資金都已退出市場；即使去槓桿進入尾聲，仍不能忽視後續籌碼調整可能帶來的震盪。

股市上漲與政治敘事向來互相糾纏，台股屢創新高時，政府不時把股市表現、產業成長與經濟韌性連結，當成經濟治理政績。如今的大震盪，說明股市好壞與經濟或產業基本面未必能畫上等號，政府勿再將股市榮景宣傳為政績，在坐收豐厚證交稅之餘，更應致力健全市場。

台股下跌未必是壞事，因為過度膨脹的估值需要修正，過度集中的槓桿也需要適時去化，市場才能健康發展。重要的是，要慎防市場在去槓桿的過程中失序，從股市修正演變成信用緊縮。政府光說「台灣基本面良好」已經不夠，須仔細盤點銀行、券商與投資人的整體曝險，做好風險因應，慎防去槓桿可能引發的風暴。