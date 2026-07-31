台反制摩洛哥簽證喊卡 上半年僅111人訪台恐淪形式

台灣反制摩洛哥喊停簽證；圖為摩洛哥。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 摩洛哥停發VCL，台灣即日起反制暫停摩洛哥人來台簽證。

摩洛哥停發VCL，台灣即日起反制暫停摩洛哥人來台簽證。 重點二： 近3年摩洛哥赴台僅611人，上半年僅111人反制效益有限。

近3年摩洛哥赴台僅611人，上半年僅111人反制效益有限。 重點三：台灣人赴摩國仍可用既有VCL入境，但新申請已受嚴重阻礙。

摩洛哥駐日本大使館 通知台灣旅行業者，暫停受理台灣人申請赴摩國的簽證 確認函（VCL）。外交部指出，經查證確認摩國政府已訓令其全球使領館，暫停受理相關申請作業；基於雙邊交流的對等原則，外交部自昨日起，除經專案核准外，暫停受理摩洛哥籍人士來台簽證申請。但根據統計，近3年摩洛哥赴台人數僅611人，今年上半年111人，其中觀光旅遊僅24人，外交部反制行動恐淪形式。

針對台灣人赴摩洛哥，外交部說，7月20日前已獲發摩國簽證確認函的台灣人，依規定仍可於有效期限內持憑入境從事商旅活動。

外交部表示，目前國人無法申請摩國電子簽證，預計前往當地短期商旅，僅能向摩國大使館申請簽證確認函；摩國政府採取停發措施，已對國人赴摩洛哥商旅造成障礙，影響雙邊交流。

外交部指出，同時希望摩國政府，應正視及維持兩國人民商旅互訪便利，早日恢復雙邊正常民間交流。將滾動調整摩洛哥籍人士訪台簽證措施。

此外，北非摩洛哥擁有蘭城、撒哈拉沙漠與獨特文化，在旅人間熱度不低。但持台灣護照要前往摩洛哥，必須先取得紙本入境許可函（VCL），落地摩洛哥摩國機場後，才會發予短暫停留14天的停留簽證。

由於台灣與摩洛哥並未互設代表處或使館，因此旅客要申請紙本入境許可函必須於至少出發前50天先飛到日本，而且審核通常較為嚴格、常有變數。