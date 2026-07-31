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台反制摩洛哥簽證喊卡 上半年僅111人訪台恐淪形式

記者張文馨／台北31日電
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台灣反制摩洛哥喊停簽證；圖為摩洛哥。(新華社)
台灣反制摩洛哥喊停簽證；圖為摩洛哥。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：摩洛哥停發VCL，台灣即日起反制暫停摩洛哥人來台簽證。
  • 重點二：近3年摩洛哥赴台僅611人，上半年僅111人反制效益有限。
  • 重點三：台灣人赴摩國仍可用既有VCL入境，但新申請已受嚴重阻礙。

摩洛哥駐日本大使館通知台灣旅行業者，暫停受理台灣人申請赴摩國的簽證確認函（VCL）。外交部指出，經查證確認摩國政府已訓令其全球使領館，暫停受理相關申請作業；基於雙邊交流的對等原則，外交部自昨日起，除經專案核准外，暫停受理摩洛哥籍人士來台簽證申請。但根據統計，近3年摩洛哥赴台人數僅611人，今年上半年111人，其中觀光旅遊僅24人，外交部反制行動恐淪形式。

針對台灣人赴摩洛哥，外交部說，7月20日前已獲發摩國簽證確認函的台灣人，依規定仍可於有效期限內持憑入境從事商旅活動。

外交部表示，目前國人無法申請摩國電子簽證，預計前往當地短期商旅，僅能向摩國大使館申請簽證確認函；摩國政府採取停發措施，已對國人赴摩洛哥商旅造成障礙，影響雙邊交流。

外交部指出，同時希望摩國政府，應正視及維持兩國人民商旅互訪便利，早日恢復雙邊正常民間交流。將滾動調整摩洛哥籍人士訪台簽證措施。

此外，北非摩洛哥擁有蘭城、撒哈拉沙漠與獨特文化，在旅人間熱度不低。但持台灣護照要前往摩洛哥，必須先取得紙本入境許可函（VCL），落地摩洛哥摩國機場後，才會發予短暫停留14天的停留簽證。

由於台灣與摩洛哥並未互設代表處或使館，因此旅客要申請紙本入境許可函必須於至少出發前50天先飛到日本，而且審核通常較為嚴格、常有變數。

精華 FAQ

  • 因摩洛哥政府已訓令全球使領館暫停受理台灣人申請VCL，導致國人赴摩洛哥商旅受阻。外交部依雙邊交流對等原則，自昨日起暫停受理摩洛哥籍人士來台簽證申請。

  • 摩洛哥籍人士原則上將無法再申請來台簽證，除非經專案核准。外交部也表示會視情況滾動調整，希望摩國恢復正常受理，讓雙邊民間交流回到便利狀態。

  • 因為近3年摩洛哥赴台僅611人，今年上半年只有111人，其中觀光旅遊更只有24人，來台規模很小，因此即使停辦簽證，實際衝擊與政治效果都可能有限。

簽證 大使館

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