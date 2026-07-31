西拉雅族成為台灣第17原住民族 南市：歷史正義新里程

8月1日原住民族日前夕，行政院正式核定西拉雅族為原住民族，成為全台第17個原住民族，也是「平埔原住民族群身分法」施行後，首個完成認定程序的平埔族原住民。（記者邱德祥／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 行政院核定西拉雅族為全台第17個原住民族。

行政院核定西拉雅族為全台第17個原住民族。 重點二： 平埔原民身分法上路後首見完成認定程序個案。

平埔原民身分法上路後首見完成認定程序個案。 重點三：台南市長期推動西拉雅正名與文化復振工作。

行政院昨核定西拉雅族為原住民族，成為全台第17個原住民族，象徵平埔族群正名邁入歷史新頁，同時也是「平埔原住民族群身分法」施行後，首個完成認定程序的平埔族原住民，可按個人意願來恢復族群身分，預計首年會有5萬人登記為西拉雅族。

除了西拉雅族之外，目前還有8個平埔族群提出認定申請。原民會表示，道卡斯族已進行到專家學者審議，噶哈巫族正準備召開專家學者審議會，武壠族則進入調查階段，其他還在等申請團體提供身分認定要件草案，將盡快完成審查。

原民會表示，針對原住民立委選制調整等政治參與、社會福利、醫療及教育等各項配套修法，已經邀集各部會盤點，預計今年底會有初步結果。至於平地、山地原住民各3席立委的席次是否將調整，涉及憲法增修條文第4條的規定，也會列在盤點範圍中。

台南市政府表示，這不僅是西拉雅族人多年爭取正名的重要成果，也是國家落實歷史正義、推動原住民族轉型正義的重要里程碑，並向長期投入文化傳承、族群認同及正名運動的族人、耆老、文化工作者及學界人士表達敬意。

台南市是西拉雅文化的重要發源地，也是全國最早推動西拉雅正名的地方政府。早在2005年，原台南縣政府即率先認定西拉雅族為縣定原住民族；縣市合併後，市府持續推動文化保存、語言復振、祭儀傳承、教育推廣及族群發展，並率先制定「台南市西拉雅族振興發展辦法」。