無關祖籍與世代 楊双子：認同這片土地就是台灣人

「臺灣漫遊錄」作者楊双子。（文化部提供）

「臺灣漫遊錄」作家楊双子 日前接受專訪時坦言，不認同以「祖籍」定義台灣人，強調無論從哪裡來、是新住民或第3代，只要認同國家與這片土地，「我們都是台灣人」。

美國全國公共電台（NPR）報導，「臺灣漫遊錄」由台灣作家楊双子撰寫，並由譯者金翎翻譯為英文版，2026年榮獲國際大獎「國際布克獎」（International Booker Prize），在全球備受讚譽。

故事背景設定在1930年代，講述年輕的日本 作家青山千鶴子與台灣翻譯王千鶴一同遊歷台灣的故事，透過2名女性之間的權力不對等、萌芽的浪漫情誼與台日兩地角色的互動，引發外界對台灣身分認同，以及台灣和前殖民者日本與中國關係的思考。

美國全國公共電台近日分別專訪楊双子和金翎，討論台灣、日本殖民時期以及中國對台灣的施壓。

記者在專訪中問到，台灣、韓國與中國都曾遭日本殖民，但台灣對日本的看法，為何和另2國截然不同？

楊双子指出，這種矛盾的處境，正是她寫下這部小說的初衷，台灣人在日本殖民時期歷經苦難與壓迫，但同時也是台灣現代化的重要歷程，戰後中華民國 政府接管後，迅速採納前殖民者的統治手段，並推行「國語運動」，造成極大的文化斷層，因而也不難理解為何有些人會認為「日本也沒那麼糟糕」。

她說，相較之下，韓國與中國並未在日本政府過後，經歷中華民國政權統治。

談到家族背景對寫作的影響，楊双子指出，她從小就生活在充滿外省人的環境中，而她的父、母家族祖先均是17至18世紀就從福建來到台灣，這樣的成長背景塑造了她對小說寫作的思考方式，以及在探討「何謂台灣人」時想表達的內容。

她並不認同以「祖籍」來界定誰才是台灣人，而是希望基於對國家與這片土地的認同，「無論你從哪裡來、怎麼來的，不管你是新住民還是第3代，我們都是台灣人」。

談到台灣的未來，楊双子坦言「當然會擔心戰爭」，但她更擔心台灣人會放棄現在的生活方式，以及超過一個世紀以來對民主、平等和自由的追求。台灣直到1996年才首次舉行總統直選，30年前才獲得直接選擇執政者的權利，「我們真的要這麼快就放棄嗎？」

她說：「每當身旁有人認為（和中國）統一也沒什麼不好時，就意味著放棄超過百年的努力，這才是讓我擔憂的地方：我們擁有投票權，卻用這個權利來埋葬自己的自由。」

被問及如今對殖民主義的反思，是否也反映出台灣當前對中國的地緣政治處境。金翎提到，依靠朋友與盟友是政治現實的考量，而台灣目前最親密的盟友恰巧就是前殖民者，「我們必須依靠這些朋友，因為眼前有更大的威脅」。

對於自身家族背景，是否反映了台灣身分認同的困境。金翎指出，對於她這代及以後的人而言，台灣一直是一個繁榮、活絡的民主社會，「我們純粹把自己當成台灣人，因為這是再自然不過的事，這是很多國際盟友無法理解、或不願面對的現實」。

金翎說：「我們並沒有想挑釁任何人，但似乎總有種感覺是，台灣只要談到自己，就是在挑釁中國，就應該停止。」

面對中國部分讀者指責，這本書是「殖民懷舊文學」，試圖美化殖民主義。楊双子直言：「顯然他們沒有讀懂這本書。我完全是在批判殖民主義，我的批判點在於：即便殖民者試圖平等對待被殖民者，結論仍是他們做不到。」

她認為，殖民體制本質上就是不好的，即便殖民政權興建許多現代化設施，仍舊剝奪了被殖民土地上人民的原有權利。