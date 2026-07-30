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黑白集／老師被冤枉沒關係？ 「人本」偏差

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台灣中小學正面臨一場「教師寧靜退場潮」，教師自評的「幸福感」只有50分，因身心崩...
台灣中小學正面臨一場「教師寧靜退場潮」，教師自評的「幸福感」只有50分，因身心崩潰必須就醫者暴增。（本報資料照片）

立院排審「校事會議」相關法規，朝野為人本教育基金會執行長馮喬蘭的一句「老師即使被冤枉，並不會帶來實質傷害」激烈論戰。藍委葉元之認為，人本抱著「仇師」心態主導教育政策，讓教師身心俱疲；綠委范雲則辯稱，人本的出發點是「為教育好」。

人本基金會成立的目的，在建立「以人為本」的教育環境，反對體罰和任何形式的暴力，數十年來推動不少改革。但過度偏執的結果，也造成教育精神的扭曲，諸如塑造「師生對立」及仇師心態，「零管教」理念導致校園脫序，許多教師因防禦權遭剝奪而選擇「躺平」。

簡言之，人本一味強調學生權益，卻不斷剝奪教師權益，其實已背離「以人為本」的精神。試問，學生需要被重視，教師難道不需要受到尊重與珍惜？何況，如果師生關係失衡，教育的初衷要如何實現？馮喬蘭會說出「老師被冤枉不會有實質傷害」，可見在「人本」眼中，教師的分量如何輕於鴻毛。

台灣中小學正面臨一場「教師寧靜退場潮」，教師自評的「幸福感」只有50分，因身心崩潰必須就醫者暴增。在這種情況下，如果我們不能重塑教育現場的師生關係，還給教師尊嚴，台灣將如何面對少子化及教育無力的雙夾擊？「老師被冤枉沒關係」，是人本的偏差，更是教育部要面對的嚴正調整。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 因為文章認為人本過度偏向學生權益，卻不斷壓縮教師權益，甚至讓教師在被冤枉時也難以獲得基本尊重，導致教育現場的師生關係失衡。

  • 爭議在於這句話被視為淡化教師受委屈的傷害，顯示人本對教師處境的重視不足，也讓外界質疑其理念是否已偏離真正的「以人為本」。

  • 文章指出中小學正出現教師寧靜退場潮，教師幸福感偏低，身心崩潰就醫者增加；若不重建師生關係並恢復教師尊嚴，將更難應對少子化與教育無力問題。

教育部

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