國際客千萬？今年上半出境破千萬 台觀光逆差達636萬人次

首次出國人次半年就破千萬，圖為桃園機場出國人潮。（記者季相儒／攝影）

賴清德 總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年赴台旅客僅429.4萬餘次，出國人數卻高達1065.4萬人次，首次突破千萬大關，出入境觀光 逆差高達636萬人次，若要達成千萬目標，下半年需吸引570萬餘人次國際客。

對此，交通部觀光署表示，觀光逆差非台灣特有現象，將持續推動質量並進觀光發展策略，提升台灣觀光競爭力。

觀光署統計，今年上半年，台灣國際旅客有429萬4589人次，若要達到千萬旅客目標，未來平均每個月至少要吸引近百萬人次國際客，才能達標。至於出國旅客人數則高達1065萬4670人次，首度突破千萬大關，較去年同期大增151萬人次。

觀光逆差持續擴大，觀光署表示，受新台幣匯差、地緣政治、競爭國家放寬簽證及颱風等因素影響，來台旅客成長未如預期；另因中東戰事影響，區域安全及航空燃油成本攀升，衝擊國際旅遊市場，但今年上半年來台旅客較去年同期成長2.32%。

至於台人出國熱潮未減，觀光署解釋，主因航班供給擴增、日幣匯率優勢、股市榮景帶動消費信心，以及春節長假等因素；同時，受中東局勢影響引發航空燃油附加費調漲預期，催化民眾提前出國的熱潮。

觀光署強調，觀光逆差並非台灣特有現象，而是許多開放型經濟體共同面臨的現象。台灣長期即呈現出境旅客多於入境旅客的結構，反映的是國民所得提升、航空運輸便利及旅遊自由化的結果。台人出國大多搭乘國籍航空，不僅帶動國內航運發展，更活絡機場服務、旅行社、金融保險及零售業等周邊產業，為經濟帶來實質效益。

針對後續精進措施，觀光署表示，將積極推展國際旅客重遊及會展順道遊，並深化區域旅遊體驗，以延長旅客停留天數、鎖定高消費客群。

實踐大學觀光學系教授高洺塗說，台灣無法吸引國際客來台的病根是老問題，若不加快景區軟硬體優化、創造具代表性的新亮點，就算提供國際客再多補助都無濟於事，而目前頻被討論的演唱會經濟，若無法邀請到真正知名的大咖，對吸引國際客並無幫助，僅部分國內飯店業者受惠。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨表示，觀光逆差嚴重凸顯台灣對於觀光發展的警訊。目前除了匯率問題，其次為國旅價格與價值有落差，國旅普遍被認為貴、CP值低，政府就算要推高質量旅遊，也要主動尋找高CP值且值得推薦的旅宿，並給予行銷協助，而業者也要警惕、檢討其訂定的價格是否符合民眾期待。

劉喜臨也說，台灣觀光吸引力重複性過高，若沒有推出新的體驗或旅遊目的地，難以吸引更多國際客來台旅遊。他強調，旅遊目的不是單純景點競爭，已轉換到體驗、內容的競爭，這部分中央與地方政府應多思考。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則說，目前大陸市場已被迫放棄，政府、業者只能積極經營港澳、東南亞市場，盼政府能放寬東南亞潛力國家如泰國、越南、菲律賓等簽證，提供桃園機場24或48限時免簽落台，甚至全面開放免簽入台政策。

李奇嶽也建議，台灣可效仿國外，將當地慶典變成國際級盛事，許多旅客會為了浴佛節前往泰國、去威尼斯參加面具節，而台灣也有許多知名地方慶典，像是大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖 進香活動，若中央能協助好好包裝、行銷宣傳，也能吸引更多國際客來台。