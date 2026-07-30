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逼半夜抓蜘蛛、張嘴塞拳 女中士霸凌女兵遭起訴

記者陳恩惠／桃園30日電
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陸軍269旅孫姓女中士於2023年利用職權霸凌同寢的台姓女兵。示意圖，非當事人。...
陸軍269旅孫姓女中士於2023年利用職權霸凌同寢的台姓女兵。示意圖，非當事人。（記者程嘉文/攝影）

陸軍269旅孫姓女中士於2023年擔任值星班長期間，利用職權霸凌同寢的台姓女兵，逼伏地挺身、靠牆半蹲、深夜抓蜘蛛，還持警棍毆打、張嘴塞拳。桃園地檢署依公務員假借職務上權力施以強制罪起訴，建請法院從重量刑。

起訴指出，孫姓女中士當時擔任269旅聯合兵種營二營火力連副班長，2023年5月4日至11日擔任連值星班長，負責承接命令、分派勤務及集合指揮，對連上官兵具有指揮監督權限。

檢方認為，她明知部屬不能違抗命令，卻多次利用職權對台姓女一兵施加不合理處罰。

同年月5日晚上，孫姓女中士不滿台女提早盥洗，命令她在寢室維持伏地挺身姿勢，待自己洗完澡後，又改罰對方靠牆半蹲，之後發現寢室有蜘蛛，再要求台女「找到蜘蛛才能睡覺」。台女直到隔天凌晨3時仍未抓到蜘蛛，又得銜接凌晨3至5時的衛哨勤務，整夜根本沒休息。

兩天後的深夜，女中士又命令執勤中的台女2分鐘內趕到值勤處，再要求返回寢室取回前一天處理掉的蜘蛛屍體。台女因找不到原來的蜘蛛，只好找另隻代替，女中士發現「體型不同」，當場拿警棍毆打對方手臂及大腿，並命令罰站，要求張大嘴、將拳頭塞入口中，還不斷呵斥「再開」、「再進去」，強迫維持約8分鐘後才准離開。

檢方調查，台女自2023年4月起便屢遭孫姓女中士處罰，心生畏懼，尤其多次被要求深夜獨自到偏僻哨所，更感恐懼不安。案發後台女向部隊反映，女中士經調查，已於2024年1月遭記三大過撤職。

桃檢認為孫女否認犯行且毫無悔意，濫用主管權力侵害部屬身心與人權，也損害國軍紀律與形象，依刑法的公務員假借職務上權力施以強制罪提起公訴，建請桃園地院重判。

精華 FAQ

  • 她被控利用值星班長職權，要求女兵伏地挺身、靠牆半蹲、深夜抓蜘蛛，還以警棍毆打手臂與大腿，並命令對方張嘴塞拳，行徑相當惡劣。

  • 桃園地檢署認定她是假借職務上權力對部屬施以強制，依刑法公務員假借職務上權力施以強制罪起訴，並考量其否認犯行且毫無悔意，建請法院從重量刑。

  • 女兵因長期遭處罰而心生畏懼，特別是深夜被叫去偏僻哨所時更感恐懼不安；事件曝光後，孫女經調查已於2024年1月遭記3大過並撤職。

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