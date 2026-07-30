台股2天暴跌3595點 追繳令狂發股民哀號 苦主貼畢業文

台股29日多殺多賣壓湧現，指數盤中一度跌破4萬點，隨後搶短買盤出現，終場跌1564點，收在40039點，驚險守住4萬點關卡。（記者陳正興／攝影）

台股 昨日以41491.48點開出，盤中最低下跌2218.51點，跌破4萬點關卡，終場跌勢雖稍微收斂，仍大跌1564點，收在4萬零39點，寫下史上第7大跌點，成交值1.08兆元（台幣，下同，約334.2億美元）。台股連兩日殺千點，共重挫3595點，昨天台股早盤還在急殺，券商營業員的追繳電話已一通接著一通打出。

券商分點主管透露，開盤後營業員幾乎沒有時間討論行情，第一件事就是逐戶清查融資及股票借貸維持率，單一分點光是一個上午，就發出4、50張追繳通知。「需要補幾百萬的都有」，營業員表示，一邊通知客戶限期補錢，一邊要提醒客戶融資維持率的變化，不少人根本沒有錢補，為了拚一把，只能先砍掉還有獲利的部位來補錢。

台股7月呈現史上罕見急跌行情，單月累積跌點超過6000點，創下最大單月跌點紀錄，更在短短1個月內4度單日重挫逾千點，市場幾乎是以搭電梯速度下滑，投資人情緒從年初的樂觀迅速轉為恐慌。

面對這波修正，不少人開始懷疑牛市是否結束，若回頭檢視這波下跌的本質，真正造成市場失速的原因，並非企業基本面突然惡化，而是融資去槓桿、籌碼調整，以及國際股市同步修正所引發的連鎖效應。

2015年中國股市與現在的南韓股市，也跟台股相同，經歷去槓桿過程。富邦投顧董事長陳奕光說，2015年的中國股市短短半年內從2000點漲到5178點，漲了1.5倍，隨後進入去槓桿階段，指數從向下修正至2850點、跌幅45%。槓桿快速擴張的韓股，近期已頻頻觸發熔斷機制，高槓桿投資人哀鴻遍野，迄今尚未收場。

部分台股投資人透過「四貸同堂」，即使資金有限也能進場參與財富遊戲搏翻身，這波修正不只是帳面財富縮水，還是一堂昂貴的風險管理課。

近年不少投資新手是在市場一路創高的環境之下進場，習慣看到股票天天上漲，甚至認為只要買進就能獲利，對於空頭市場缺乏實際經驗；當行情反轉時，許多人因過度使用融資、信貸等槓桿工具，不得不在市場恐慌加劇時認賠離場。

「我畢業了，不是財富自由，是被券商退學」、「我開了融資、交出了靈魂，在永無止盡的追繳令中，陷入瘋狂」，最近幾日，網路投資社群常見貼出融資追繳簡訊或股票帳戶截圖的發文，看著總損益出現負數，樓下有安慰的也有嘲諷的，苦主則貼出畢業文勸世，奉勸大家不要融資。不只散戶忙著減碼，上市公司也選擇先認賠離場。

至於國安基金是否進場護盤台股？財政部長莊翠雲昨在立院財委會表示，國安基金進場須符合一定條件，目前國安基金幕僚持續關注股市動向。