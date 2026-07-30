街口創辦人ETF自肥判7年罰億元 犯罪所得全沒收

「街口支付」創辦人胡亦嘉犯證券投資信託及顧問法背信罪，台北地院認為他開庭時目無法紀，29日判他7年徒刑，併科罰金台幣1億元，再依偽造文書罪判6月得易科罰金之刑。（本報資料照片）

台灣最大電子支付平台之一的「街口支付」創辦人胡亦嘉，被控於2020年辦理ETF基金配售時，未公平配售予投資人，獲不法利益3503萬元（台幣，下同，約108萬2379美元），台北地院昨依證券投資信託及顧問法背信罪判胡有期徒刑7年，併科罰金1億元，另依偽造文書罪判6月得易科罰金之刑，未扣案的犯罪所得3503萬8330元沒收。

共同被告街口投信前董事長王律傑被判刑4年；地產大亨楊健一的兒子楊立偉判刑1年，緩刑4年，支付公庫500萬元；胡亦嘉的親信詹淑玲被依行使偽造私文書罪判刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，支付公庫10萬元。街口投信董事陳志睿、胡亦嘉的妻子莊郁琳因查無犯罪證據，2人獲判無罪。

台北地檢署指控，胡亦嘉2020年間獲金融監督管理委員會核准，追募街口布蘭特原油正二期貨ETF（指數股票型基金），曾承諾會公平處理追募額度分配並納入內控，卻違背受託任務，「左手賣右手」不法獲利3503萬8330元，楊立偉則獲利2382萬6121元。

胡亦嘉不認罪，審判中多次聲請解除境管被駁回。2025年5月開庭時，胡因不滿蒞庭女檢察官而當庭「比中指」，後來雖表示歉意，仍指責檢方利用媒體汙衊他。

北院合議庭認為，胡亦嘉不但違反投信公司負責人應負的忠實義務，更主導策畫整個非法配售計畫，利用配售權中飽私囊，他遭金管會裁罰、解除董事職務後，不知悛悔與反省，利用不知情的莊郁琳及知情的王律傑繼續非法配售，足見胡將基金作個人投資工具，無視法紀、恣意擅斷。

北院批評胡亦嘉「為達目的不擇手段」，玩弄其他券商與投資人，將他人的權利視如敝屣，等金管會調查，更製作不實文件以掩飾他最終受益人身分，試圖湮滅證據，誤導金管會與檢調單位。合議庭也認為胡對公訴檢察官比中指是藐視司法，且氣焰甚高，審酌胡是本案主導者、策劃者，犯罪動機純為私利、手段縝密，依法量刑。