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喪屍煙彈擴散驚人 桃園半年就查獲1284件 是前年的30倍

記者朱冠諭／桃園30日電
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電子煙近年成為依托咪酯、俗稱喪屍煙彈的載具。（記者郭韋綺／攝影）
電子煙近年成為依托咪酯、俗稱喪屍煙彈的載具。（記者郭韋綺／攝影）

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯氾濫，桃市民代指出，桃園查緝依托咪酯今年上半年1284件，是前年30倍，電子煙已成為依托咪酯滲透校園的重要載具，建議市府訂定教師查察電子煙SOP、編列專案經費等。桃市府回應，將從科技偵查、校園防制、源頭管理及邊境查緝四面向強化防堵。

桃園市議員舒翠玲指出，桃市警局統計顯示，依托咪酯2024年查獲41件、40人，2025年暴增至1738件、1897人；今年截至6月底已查獲1284件、1345人，顯示新興毒品擴散速度驚人。電子煙因無味、體積小且容易攜帶，成為依托咪酯滲透校園的載具。

舒翠玲說，依托咪酯的吸食年齡下降，電子煙、網路交易及同儕文化都加速毒品滲透校園，建議市府訂定教師查察電子煙的標準作業程序，讓教師有所依循；另編列專案經費，提高偵查隊辦理毒品及科技犯罪案件誘因，並研議邀退休資深警察協助校園反毒宣導與巡查。

警察局長廖恆裕表示，警方已運用大數據及AI關鍵字分析監控網路販毒，並追查物流、金流及資訊流，同時建議中央加速新興毒品預防性列管及修法管理電子煙。將持續辦理候用偵查佐甄試、爭取增補員額，並導入智慧分析系統，提升辦案效率。

目前桃市府也列管760處學生易聚集的校外治安熱點，加強巡查。

教育局長劉仲成說，各校皆辦理反毒教育及親職宣導，若發現疑似電子煙或毒品器具，將立即通報警方查處送驗，並向上溯源，確認學生涉毒後，即啟動「春暉專案」輔導機制，協助戒治。

衛生局長賈蔚說，衛生局持續稽查電子煙及加熱菸販售場所，並與關務署、海巡署合作加強邊境查驗，同時要求網路平台下架違法販售資訊。

精華 FAQ

  • 桃市警局統計顯示，今年截至6月底已查獲1284件、1345人，較2024年41件、40人大幅攀升，顯示依托咪酯在桃園擴散速度非常驚人。

  • 因電子煙無味、體積小、容易攜帶，又可搭配網路交易與同儕文化快速擴散，讓依托咪酯更容易藏匿並滲透校園，增加查緝與防制難度。

  • 市府將從科技偵查、校園防制、源頭管理及邊境查緝四面向強化，並透過大數據、AI監控網路販毒、稽查電子煙販售與下架違法資訊。

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