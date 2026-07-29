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新竹炊粉檢出甲醛引發食安疑慮 公衛師公會籲盡速查明成因

記者沈能元／台北即時報導
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新竹市「農耕牌炊粉」日前被驗出含致癌物甲醛。台北市公衛師公會表示，主管機關應以保...
新竹市「農耕牌炊粉」日前被驗出含致癌物甲醛。台北市公衛師公會表示，主管機關應以保障民眾健康為優先，儘速釐清事件成因、涉及範圍及可能的健康影響。(竹市府提供)

近日新竹市米粉產品遭檢出甲醛，引發民眾對食安與健康風險的關切。台北市公衛師公會表示，主管機關應以保障民眾健康為優先，儘速釐清事件成因、涉及範圍及可能的健康影響，並公開調查、檢驗與風險評估結果，讓社會掌握事實，也讓消費者與守法業者獲得合理保障。

米粉又稱「炊粉」是台灣重要的民生食材，也是新竹具代表性的地方特色產業，屬於民眾日常飲食中可能反覆攝取的食品。台北市公衛師公會指出，一旦涉及食安疑慮，不能只停留在「是否檢出」的單一判斷，應進一步從實際暴露情境評估可能的健康影響。

甲醛並非食品合法添加物。此次事件的重點，不只是確認產品是否檢出甲醛，更應釐清其來源與成因，並確認是否涉及其他產品、批次或供應鏈。公會認為，此次事件應同時兼顧消費者健康與產業信譽。政府在處理食安疑慮時，應避免在事實尚未釐清前，讓單一事件擴大為對整體新竹米粉產業的負面標籤。

公會認為，主管機關應透過完整調查回答幾項核心問題，包括甲醛從何而來、涉及哪些產品與範圍、是否仍有相關產品流通、消費者可能面臨何種暴露情境、未來如何避免類似事件再次發生等面向，且調查應以科學證據為基礎，釐清事實與責任，依結果採取適當處置，不能只讓產品下架或行政裁處成為事件處理的終點。

公會關切，此次事件風險溝通，是否充分回應民眾真正關心的健康問題。針對社會上以「陽光同屬國際癌症研究機構 (IARC) 第一類致癌物與甲醛進行類比的說法，公會認為，即使單一科學資訊本身正確，若缺乏完整背景與暴露情境，仍可能造成民眾錯誤理解。

IARC的致癌物分類主要反映的是致癌證據的強弱，並非不同物質實際健康風險高低的排序。若僅強調陽光與甲醛同屬第一類致癌物，卻未進一步說明兩者在暴露途徑、暴露型態、暴露濃度、攝取量及暴露時間等方面的差異，容易使民眾誤以為同一分類即代表相同程度的健康危害。

尤其，此次事件涉及是民眾日常可能攝取的食品，健康風險應回到實際食品暴露情境進行評估，而不宜以不同暴露來源進行簡化類比。風險溝通若只提供單一科學分類，卻未說明實際暴露情境，可能使民眾因錯誤類比而淡化真正需要關注的風險。

公會強調，重大食安事件的健康風險評估與溝通，應由具備相應專業能力的人員負責。食品汙染與製程問題應由食安及檢驗專業調查；健康危害與暴露風險應由毒理學、公衛及流行病學等相關專業評估；主管機關則應依據專業評估結果，向社會提供完整、正確且符合實際暴露情境的健康資訊。

公會關切的不是由誰來說明，而是主管機關是否找對專業的人，回答民眾真正關心的問題。

公衛師公會提出4項呼籲

1. 盡速查明甲醛來源與事件成因，公開調查結果。應針對原料、製程、設備、環境及供應鏈進行調查，確認污染來源、涉及產品與批次，並向社會說明結果。

2. 依風險程度擴大稽查與抽驗，確認實際影響範圍。除已確認之問題產品外，應依風險導向擴大抽驗相關產品、不同批次及同類製程，必要時啟動跨縣市聯合稽查，防止問題產品持續流通。

3. 進行健康風險評估，說明實際暴露與可能影響。應由具備食安、毒理學、公衛及流行病學等相關專業的人員參與評估，綜合檢出濃度、可能攝取量、食用頻率、暴露時間及受影響族群等因素，說明目前已知風險與必要的健康建議

4. 建立透明且持續更新的資訊公開機制。政府應公開事件處理的重要資訊與調查進度，對已確認事項如實說明，對尚待釐清之處也應明確告知，避免資訊落差造成不必要的恐慌與猜測。

公會強調，米粉（炊粉）既是台灣重要食材，也是新竹具代表性的特色產業。面對此次事件，政府應以科學證據釐清事實，以適切健康風險評估回應民眾疑慮，並透過完整資訊讓消費者做出正確判斷。唯有查清事實、正確評估風險，並由適任專業進行適切溝通，才能真正守護民眾健康，也維護新竹米粉產業的信譽。 

精華 FAQ

  • 公會最關切的不只是產品是否檢出甲醛，而是來源、成因、涉及範圍與實際健康影響，並要求主管機關以科學證據完整調查，避免單一事件傷及整體產業信譽。

  • 因為IARC分類只代表致癌證據強弱，不等於實際風險高低。若未說明暴露途徑、濃度、攝取量與時間，民眾可能誤以為不同物質的危害程度相同而產生錯誤理解。

  • 公會建議盡速查明甲醛來源並公開結果，依風險擴大稽查抽驗，進行健康風險評估，並建立持續更新的資訊公開機制，由食安、毒理、公衛等專業共同回應民眾疑慮。

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