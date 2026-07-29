城鎮韌性防空演習網路降速 NCC估1700萬人受影響

「城鎮韌性防空演習」將首度在中部與北部縣市測試手機網路降速，檢驗政府與民間的應變能力。圖為通傳會公布 2026 城鎮韌性（防空）演習「行動網路降速演練」規畫。（記者余弦妙／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 配合漢光演習的城鎮韌性防空演習將分5梯次舉行，並於中北部首度測試手機網路降速，藉此檢驗政府與民間在通訊受阻時的應變能力。

搭配國軍漢光演習的「城鎮韌性防空演習」，依慣例採取「有預警，分區異時」，全台分5梯次舉行。8月10日與13日下午，將首度在中部與北部縣市測試手機網路降速，藉以檢驗政府與民間的應變能力。

國家通訊傳播委員會（NCC）預估影響人口1700萬人，涵蓋率73%。國防部 全民防衛動員署官員則表示，對一般民眾的生活影響，與往年演習基本相同。

今年的防空警報管制仍然維持半小時，預計於8月7日（南部）、10日（中部）、11日（外離島）、12日（東部）、13日（北部）分別進行。

另外，7日在高、屏，13日在新北、宜蘭，將檢視作戰區與各縣市聯合應變中心之間，彼此情報傳遞、通聯指管、狀況處置等能力。

NCC基礎設施處長梁伯州在國防部記者會解釋，過往災害經驗顯示通訊系統可能在重大事件中受阻，因此今年經跨部會協商後，參考國外做法，先從人口密度較高的北部、中部開始演練，希望有效檢驗政府與民間的應變能力，未來也會逐步推展到各縣市。

第一階段降速演練於8月10日下午在中部各縣市，範圍為苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義；第二階段是13日下午，針對北部的台北、新北、基隆、桃園、新竹、宜蘭。時間均為下午14時30分至15時，搭配防空演習同步實施。

梁伯州指出，在演習期間，行動電話的4G、5G網路將被降速，需使用高頻寬的服務將受到明顯影響，包括網頁瀏覽、通訊軟體、社群平台、影音串流、視訊通話，都可能變慢或中斷，基本語音通話與簡訊功能不受影響。維持正常運作的服務，包括固網與Wi-Fi，110、119報案專線，以及銀行ATM櫃員機。