歌手曹西平、黃大煒遺產 爆特留分爭議
兄弟姊妹特留分規定曾引發曹西平、邱瓈寬與黃大煒等遺產爭議，如今立法院已刪除相關條文，未來若立有效遺囑，手足將難再主張分產。
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兄弟姊妹特留分規定曾引發曹西平、邱瓈寬與黃大煒等遺產爭議，如今立法院已刪除相關條文，未來若立有效遺囑，手足將難再主張分產。
民法兄弟姊妹特留分爭議多，立法院昨刪除規定，近年有不少知名人士都曾因這項規定引發爭議，資深歌手曹西平、經紀人邱瓈寬等名人都曾捲入兄弟姊妹特留分爭議；黃大煒遺產案也因女友質疑黃的姊姊繼承人身分引發外界關注。
曹西平生前未娶，膝下無子，獨自背負家中債務，雖有兄弟，但兄弟們把父母丟在養老院不聞不問，與曹西平幾無往來，曹西平晚年與乾兒子Jeremy相依為命，早就計畫把遺產留給乾兒子，也把房產過戶給乾兒子。不過，由於法律上的兄弟姊妹特留分規定，他的四個兄弟是否爭取財產，引發討論。
經紀人邱瓈寬也曾捲入特留分糾紛。2015年，邱的恩師裴祥泉離世，裴身後留下2億多元（台幣，下同）財產，裴祥泉生前早已立有遺囑，載明遺產要留給邱瓈寬。不過，裴祥泉的兄、弟、妹向法院提出確認遺囑無效訴訟，並主張兄弟姊妹擁有特留分，官司後來雖確認裴的遺囑有效，但裴的兄、弟、妹仍可依特留分規定，分得應繼分三分之一、約7000萬元。
歌手黃大煒日前在美國夏威夷過世，兩位姊姊隨後透過律師發表聲明，強調自己是黃大煒的「全體繼承人」，黃交往近30年女友兼經紀人Vicky質疑，指出黃大煒仍有母親及兩位弟弟在世，認為姊姊不可能成為唯一繼承人。而黃大煒具有美國公民身分，且於美國過世，遺產爭議適用中華民國民法還是美國法，也成焦點。
若僅從中華民國民法有關繼承規定，黃大煒的母親有繼承資格，依繼承順位，應先由父母繼承，除非黃的母親拋棄繼承，才輪到他的兄弟姊妹。
曹西平、裴祥泉兩案若生前預立合法遺囑，且適用修正後民法，手足將無法再依兄弟姊妹特留分規定主張遺產。
重點是民法中兄弟姊妹的特留分制度。過去即使立遺囑指定他人繼承，手足仍可能依法分得部分遺產，因此常引發家族與名人遺產糾紛。 曹西平生前無子女，長年與乾兒子Jeremy相依為命，也曾把房產過戶給他，並打算將遺產留給他；但因兄弟姊妹特留分存在，手足是否能主張分產成為焦點。 核心在於繼承人身分與適用法律。女友Vicky質疑兩位姊姊不可能是唯一繼承人，因黃大煒仍有母親和兩位弟弟；此外，他在美國過世且具美國公民身分，遺產適用中華民國民法或美國法也待釐清。
精華 FAQ
重點是民法中兄弟姊妹的特留分制度。過去即使立遺囑指定他人繼承，手足仍可能依法分得部分遺產，因此常引發家族與名人遺產糾紛。
曹西平生前無子女，長年與乾兒子Jeremy相依為命，也曾把房產過戶給他，並打算將遺產留給他；但因兄弟姊妹特留分存在，手足是否能主張分產成為焦點。
核心在於繼承人身分與適用法律。女友Vicky質疑兩位姊姊不可能是唯一繼承人，因黃大煒仍有母親和兩位弟弟；此外，他在美國過世且具美國公民身分，遺產適用中華民國民法或美國法也待釐清。
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