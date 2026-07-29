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繼承修法／代筆遺囑糾紛多 研議是否廢除

記者王聖藜蕭白雪／台北29日電
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刪手足特留分 遺產怎麼分 製表／地方社會中心
刪手足特留分 遺產怎麼分 製表／地方社會中心

AI摘要

文章摘要整理：

立法院刪除兄弟姊妹特留分後，法務部同步研議繼承編修法，包含是否廢除代筆遺囑；官員也強調，若不想遺產留給兄弟姊妹，最有效方式仍是及早預立遺囑。

立法院昨三讀通過刪除民法「兄弟姊妹特留分」規定，但仍維持現有兄弟姊妹的應繼分，若不想遺產留給兄弟姊妹，最好先預立遺囑。法務部也持續研擬有關繼承編相關修法，包括是否要廢除代筆遺囑，以及是否採取更科技的方式預立遺囑。

目前民法規定的遺囑方式包括：自書遺囑、公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑、口授遺囑。

其中，根據法院有關訴訟的統計，代筆遺囑最常引發糾紛，包括當事人生前是否被操縱、是否具有清楚意識等。

法務部指出，依據民法第1138條規定，遺產繼承權除配偶外，其餘有權繼承的順位，第一是直系血親卑親屬如子女、孫子女，其次分別是父母、兄弟姊妹、祖父母；換句話說，立法院雖刪除兄弟姊妹的特留分，但如果沒有配偶、子女、父母等親人可繼承的情況下，兄弟姊妹仍有繼承權。

過去曾有民眾因與配偶沒有子女，雙方父母也都早已不在人世，另一半的弟弟多年沒往來，卻在丈夫過世後出面要求三分之一的特留分遺產。

舊法時代，即使立有遺囑的狀況下，也不能剝奪兄弟姊妹的特留分，即使生前早已跟兄弟姊妹失去聯繫多年、甚至因故老死不相往來，只要兄弟姊妹主張要取得特留分，法庭上多能取得勝訴。

法務部官員稱，民法的繼承編是近百年前的農業時代，家族成員多屬「同居共財」的時空背景下所制訂，隨社會型態變遷，兄弟姊妹互不往來甚至反目所在多有，法律漸不合時宜，加上未來社會少子化、單身等趨勢，因此呼應社會潮流而修法，刪除兄弟姊妹特留分規定，因應現實。

新法修正刪除兄弟姊妹特留分，預計半年後上路，兄弟姊妹不再有擁有特留分權利，如果被繼承人不想將遺產留給兄弟姊妹，只要預立遺囑，即可排除兄弟姊妹分遺產。

不過，如果民眾沒有子女、父母，兄弟姊妹還是可以與配偶各分二分之一遺產；若是連配偶也沒有，其兄弟姊妹則可得全部遺產，官員表示，修法刪除兄弟姊妹特留分，但未刪應繼分，最好的方法就是預立遺囑。

法界人士指出，新法上路後，雖然兄弟姊妹沒有權力主張特留分的遺產分配，但如果不想將遺產留給兄弟姊妹，有必要預立遺囑，避免紛爭。

官員表示，法案研修過程，無論法務部、司法院或學者專家都認為，預立遺囑可以避免不必要的爭議，同時減少司法訟源，以目前民情，預立遺囑比例不高，新法刪除兄弟姊妹特留分後，民眾若不想把身後財產留給兄弟姊妹，最好方式還是先在遺囑中寫清楚。

精華 FAQ

  • 新法刪除了兄弟姊妹的特留分規定，但沒有取消他們的應繼分。也就是說，若被繼承人沒有留下有效遺囑，兄弟姊妹在特定順位下仍可能分得遺產。

  • 因為法院統計顯示，代筆遺囑最容易引發訴訟糾紛，常見爭議包括當事人生前是否受人操縱、立遺囑時是否仍具清楚意識等，實務風險較高。

  • 官員與法界人士都認為，最有效的方法是及早預立遺囑，清楚寫明遺產分配方式。如此可避免日後依法定繼承產生爭議，也能降低訴訟與家庭紛爭。

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