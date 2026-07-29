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台民法修正三讀 遺產繼承刪除手足特留分

台灣新聞組／台北29日電
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立法院會28日三讀修正通過民法第1223條，刪除「兄弟姊妹特留分」規定。（記者蘇...
立法院會28日三讀修正通過民法第1223條，刪除「兄弟姊妹特留分」規定。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

立法院三讀修正民法第1223條，刪除兄弟姊妹特留分，讓遺囑自由更完整，但手足法定繼承順位與應繼分仍維持不變，法務部也將推動配套修法。

民法遺產繼承「特留分」規定施行至今將近一世紀，立法院會昨三讀修正通過民法第1223條，刪除兄弟姊妹特留分規定；未來往生者若立有遺囑安排身後財產，其手足將不再可主張法律強制保障的特留分。法務部表示支持修法方向，並將盡速推動「遺產酌給制度」及增訂「繼承人特別貢獻」配套修法，以完善現代繼承法制。

依規定，立法院三讀通過法律，移送總統及行政院，由總統於收到後十日內發布，順利的話可望明年初上路。

現行民法第1223條規定，直系血親卑親屬的特留分，為其應繼分二分之一。父母的特留分，為其應繼分二分之一。配偶的特留分，為其應繼分二分之一。兄弟姊妹的特留分，為其應繼分三分之一。祖父母的特留分，為其應繼分三分之一。

過去經常衍生家人間為爭取兄弟姊妹特留分對簿公堂，還有民眾到公共政策網路參與平台提案修法廢除。國民黨立委提出刪除兄弟姊妹特留分規定的20個民法修法版本，立院司法及法制委員會4月1日併案審查，朝野立委均同意條文保留送協商，初審通過，但也要求法務部盡速提出修法版本。

法務部6月2日預告民法修正草案，除刪除兄弟姊妹特留分規定，也修正現行遺產酌給規定，包括增訂繼承人特別貢獻規定、增訂歸扣及特別貢獻規定的適用期限等。立法院會昨處理民法修正案，國民黨團提出再修正動議，刪除兄弟姊妹特留分，民進黨、國民黨、民眾黨團共同提修正動議，明定修正的民法第1223條，自公布6個月後施行。

法務部提醒，手足繼承順位、應繼分維持不變，若未透過遺囑事先規畫，兄弟姊妹仍能依法參與遺產分配。法務部表示，為回應社會期待，放寬對遺囑自由的限制。不過，本次是刪除兄弟姊妹「特留分」，「應繼分」規定則維持，如果被繼承人未於生前預立遺囑排除兄弟姊妹繼承遺產，亦無其他前順位法定繼承人時，兄弟姊妹仍得依現行民法第1138條規定繼承。法務部指出，將持續與相關機關協調溝通，推動後續法案審議，完成配套修法。

國民黨立委吳宗憲表示，此次修法是刪除強制保留給手足特留分，而非其法定繼承人身分，如果有遺囑，就會尊重往生者安排。不少繼承糾紛是往生者希望將財產留給真正照顧、陪伴自己的人，卻因特留分制度無法實現，「這不是保障親情，而是製造紛爭。」辛苦累積的財產，應有權決定最後要留給誰。

民眾黨立委陳昭姿表示，立法院本次修法的目的，並非要強化手足之間的扶養關係，是讓當事人對自己的財產有完全自主權，保證真正的依附關係。民進黨立委莊瑞雄說，尊重遺囑自由，讓財產依照被繼承人的真實意願分配，是這次修法的重要精神。此修法設計半年後施行的日出條款，讓法務部與司法院有時間研議相關制度，完成必要配套，避免制度出現空窗。

小檔案

特留分是法律保障繼承人可以拿到的最低遺產比例，現行民法第1223條規定，包括配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹（此次修法刪除）、祖父母都在列。即使遺囑也不能違反，但有特留分者可以不要。

應繼分是當過世的人沒有留下遺囑、或全體繼承人無法達成分遺產的協議，就會依法律規定的應繼分規定比例分配繼承人可以分到的遺產比例，依法可以分得遺產者，配偶是當然繼承者，此外，民法的繼承權順位分別是：子女、父母、兄弟姊妹、祖父母。

精華 FAQ

  • 本次三讀通過的修法，核心是刪除民法第1223條中兄弟姊妹的特留分規定。未來若被繼承人立有遺囑，手足將不能再主張法律強制保障的最低遺產比例。

  • 可以。這次修法只刪除特留分，並未改變兄弟姊妹的法定繼承順位與應繼分。若被繼承人未立遺囑、且無前順位繼承人，手足仍可依法參與遺產分配。

  • 法務部表示支持修法方向，後續將盡速推動遺產酌給制度，並增訂繼承人特別貢獻規定，還會處理歸扣與適用期限等配套，以完善整體繼承法制。

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