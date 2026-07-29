新冠疫情升溫 單周就診增117.4% 估8月中達高峰期

新冠疫情進入流行期， 全台上周門急診逾1萬人次。由於快篩試劑產品有保存期限，藥局進貨也需要時間，民眾到藥局買快篩也不一定買得到。（記者林澔一／攝影）

新冠疫情 升溫，門急診就醫人次連續七周上升，上周新冠門急診就診人數突破萬人大關，另新增42例本土重症病例、兩例本土死亡病例。疾管署長羅一鈞預估，這波疫情高峰期約在8月16日，屆時單周就醫將達5萬1000多人，9月下旬才會往下降。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周兩名死亡病例，其中一名為70多歲男性，患有糖尿病等慢性病，去年10月曾接種新冠疫苗 ，但未接種第二劑疫苗，7月中旬因發燒就醫，確診感染新冠病毒，服用抗病毒藥物，但兩天後卻意識喪失，失去呼吸、心跳，經急救無效死亡，死因為新冠病毒感染，合併雙側肺炎及呼吸衰竭。

至於重症個案，年紀最小者為南部剛滿七個月大的女嬰，也是本流感季年齡最小重症個案。林詠青表示，該女嬰月齡已可接種新冠疫苗，但並未接種。7月下旬，家屬發現女嬰全身發燙，送醫途中出現全身抽搐、眼睛上吊、嘴唇發紫，確診感染新冠病毒，收治於加護病房治療，現已退燒，恢復意識，仍在觀察中。

「新冠疫情正式進入流行期。」羅一鈞表示，上周新冠門急診就診總計1萬605人次，較前一周4879人次翻倍，上升117.4%，臨床表現以上呼吸道症狀為主，包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等。

原預估暑假期間有助控制新冠疫情，但隨疫情上升，高峰期較原預估提早一周，建議民眾盡速接種疫苗。羅一鈞指出，疫情日漸嚴峻，疫苗打氣激增，7月20至26日接種第一、第二劑疫苗，合計7607劑，較前一周2655劑，足足翻升三倍；目前仍有43萬多劑疫苗，足以應付至9月上旬流行期。

林詠青說，目前公費新冠疫苗接種幾乎為全面性，只要滿六個月、尚未接種本季疫苗者皆可免費接種，因疫情升溫，接種措施延長至今年9月28日止。65歲以上長者、55歲以上原住民及免疫不全者等三類高風險對象，如已接種第一劑且間隔6個月，請盡速接種第二劑，提升保護力，藉此降低重症或死亡發生風險。

為因應這一波新冠疫情，疾管署全面檢視盤整醫藥物資量能，羅一鈞指出，公費口服抗病毒藥物「倍拉維」（Paxlovid）尚有16萬8000多人份、「舒冠效」（Xocova）1萬7000多人份，注射用的「瑞德西韋」則庫存15萬3000多劑。