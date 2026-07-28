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台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

記者張曼蘋／台北即時報導
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台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協...
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台灣立法院今（28日）三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。不過，台灣遺囑協會副秘書長王敏華表示，修法並非代表兄弟姊妹喪失繼承權，若未預立有效遺囑，遺產仍將依民法法定應繼分分配；且未來遺產爭議也可能從特留分轉向「遺囑有效性」攻防。王也提醒，有效遺囑需掌握四大關鍵要件。

院會三讀通過，繼承人之特留分，依下列各款規定：一、配偶之特留分，為其應繼分1/2；二、直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分1/2；三、父母之特留分，為其應繼分1/2；四、祖父母之特留分，為其應繼分1/3。

王敏華接受本報採訪表示，過去兄弟姊妹即便長期未聯繫，仍能透過特留分規定強制分得遺產，常違背被繼承人的真實遺願。本次三讀通過刪除手足特留分，影響最大的是單身足及頂客族，讓遺產自足與遺囑自由真正落實，但後續仍需大力宣導以化解民眾迷思，避免誤以為不用寫遺囑或兄弟姊妹已無繼承權。

針對法務部原先版本有納入「特別貢獻」，王敏華說，特別貢獻定義模糊且難以量化，恐成家族紛爭新戰場，因該制度在實務執行上有幾大難點，包括定義過於主觀；難以量化補償；增加訴訟成本；照顧者汙名化等。所幸此次並未納入。

隨著特留分規定調整，王敏華坦言，預測未來的遺產爭訟主戰場將轉向「遺囑有效性」的攻防，如果家屬無法爭取特留分，可能會轉而訴請遺囑無效，讓遺產分配回歸法定應繼分，因此民眾更應謹慎確保遺囑的法律效力，避免身後遺願因形式瑕疵而破滅。

對於如何預立有效遺囑，王敏華說明，16歲以上具行為能力者即可預立遺囑，不應等到失智或意外發生時才著手，建議民眾可採取成本最低、最方便的「自書遺囑」，並掌握四大關鍵要件，包括全文親自手寫，不可電腦打字或由他人代筆；必須親筆簽名，不可蓋章代替；註明年月日；若有任何增減塗改，須在該處簽名並註明刪減或增加的字數與行數。

王敏華呼籲，遺囑不僅是法律文件，更是有備無患的愛與責任，能確保心願實現，照顧想照顧的人，不該讓遺產成為家族紛爭的導火線。

精華 FAQ

  • 不是。修法只是刪除兄弟姊妹的特留分保障，並未取消其法定繼承權。若被繼承人生前沒有立下有效遺囑，遺產仍會依民法應繼分規定分配。

  • 因為少了特留分後，家屬若不滿遺囑分配，可能改以主張遺囑無效來爭取回到法定繼承。王敏華認為，這會讓訴訟焦點從特留分攻防轉為遺囑形式與效力爭議。

  • 16歲以上可立遺囑，自書遺囑要全文親手書寫、親筆簽名、註明年月日；若有增減塗改，還要在修改處簽名，並寫明刪減或增加的字數與行數。

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