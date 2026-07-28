勞資共識 台最低工資擬漲 外界預期明年調幅5%起跳

AI摘要 文章摘要整理： 勞動部將於9月審議明年最低工資，勞資雙方雖未談具體幅度，但都支持合理調整，外界因經濟成長與通膨數據預期調幅至少5%。

勞動部將於9月審議明年最低工資，27日舉行最低工資諮詢聯席會議，勞動部次長李健鴻會後轉述，資方表達「支持合理、適度調整最低工資」，勞方則希望經濟成長果實應合理與勞工分享。外界解讀，勞資有一定共識，明年最低工資漲定了。

行政院長卓榮泰 先前曾對外表示，明年最低工資月薪一定超過3萬元。政府已連續十年調升最低工資，今年最低工資月薪為29,500元，時薪也達196元。

主計總處5月時預測今年經濟成長率為9.64%，且還有可能再上修至10%以上，另外消費者物價指數（CPI）年增率預測為1.93%，兩項指標牽動明年最低工資調幅，外界預期，漲幅至少5%起跳。

勞動部昨日召開最低工資諮詢會，勞資雙方在審議會前先過招。李健鴻表示，會中並未觸及漲幅，包含「具體調幅」及「3萬元目標」並非昨日會議焦點，並未對此深入探討。

李健鴻表示，勞方委員在會中主要提出兩大訴求。首先，經濟成長果實應合理分享給勞工；其次，儘管最低工資已連十年調漲，但勞方呼籲各界關注新鮮人起薪及部分工時、臨時工等非典型勞工所面臨的薪資困境。

資方委員表示，「支持合理、適度調整最低工資」，但強調必須建立在完整且充足的數據基礎上。資方在會中要求勞動部，除法定的勞動生產力指標外，能在9月審議會前補充更廣泛的「整體生產力變化」及「歷年薪資中位數變化」等數據。

此外資方委員也提及近期國際經貿趨勢。美國近日公布301調查結果，歐盟也祭出禁止強迫勞動相關規範。資方提醒，台灣身為出口導向經濟體，企業須加快接軌國際趨勢，落實公平招募、降低強迫勞動風險，以免對出口貿易造成衝擊。

勞動部會中報告「最低工資調整對勞動市場及經濟之影響研究」。針對2026年最低工資調漲3.18%，報告分析，此舉對提升「經常性平均薪資」有正面幫助；且在統計水準上，對於CPI年增率、失業率及領取時薪制青年勞工的薪資皆「沒有顯著負面影響」。

李健鴻表示，對這份研究結果，勞資多數委員皆表示肯定，不過部分學者委員建議，針對批發零售、住宿餐飲業等就業人數龐大、且領取最低工資比率較高行業，應更深入解讀與著墨。