我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

勞資共識 台最低工資擬漲 外界預期明年調幅5%起跳

記者歐芯萌／台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

勞動部將於9月審議明年最低工資，勞資雙方雖未談具體幅度，但都支持合理調整，外界因經濟成長與通膨數據預期調幅至少5%。

勞動部將於9月審議明年最低工資，27日舉行最低工資諮詢聯席會議，勞動部次長李健鴻會後轉述，資方表達「支持合理、適度調整最低工資」，勞方則希望經濟成長果實應合理與勞工分享。外界解讀，勞資有一定共識，明年最低工資漲定了。

行政院長卓榮泰先前曾對外表示，明年最低工資月薪一定超過3萬元。政府已連續十年調升最低工資，今年最低工資月薪為29,500元，時薪也達196元。

主計總處5月時預測今年經濟成長率為9.64%，且還有可能再上修至10%以上，另外消費者物價指數（CPI）年增率預測為1.93%，兩項指標牽動明年最低工資調幅，外界預期，漲幅至少5%起跳。

勞動部昨日召開最低工資諮詢會，勞資雙方在審議會前先過招。李健鴻表示，會中並未觸及漲幅，包含「具體調幅」及「3萬元目標」並非昨日會議焦點，並未對此深入探討。

李健鴻表示，勞方委員在會中主要提出兩大訴求。首先，經濟成長果實應合理分享給勞工；其次，儘管最低工資已連十年調漲，但勞方呼籲各界關注新鮮人起薪及部分工時、臨時工等非典型勞工所面臨的薪資困境。

資方委員表示，「支持合理、適度調整最低工資」，但強調必須建立在完整且充足的數據基礎上。資方在會中要求勞動部，除法定的勞動生產力指標外，能在9月審議會前補充更廣泛的「整體生產力變化」及「歷年薪資中位數變化」等數據。

此外資方委員也提及近期國際經貿趨勢。美國近日公布301調查結果，歐盟也祭出禁止強迫勞動相關規範。資方提醒，台灣身為出口導向經濟體，企業須加快接軌國際趨勢，落實公平招募、降低強迫勞動風險，以免對出口貿易造成衝擊。

勞動部會中報告「最低工資調整對勞動市場及經濟之影響研究」。針對2026年最低工資調漲3.18%，報告分析，此舉對提升「經常性平均薪資」有正面幫助；且在統計水準上，對於CPI年增率、失業率及領取時薪制青年勞工的薪資皆「沒有顯著負面影響」。

李健鴻表示，對這份研究結果，勞資多數委員皆表示肯定，不過部分學者委員建議，針對批發零售、住宿餐飲業等就業人數龐大、且領取最低工資比率較高行業，應更深入解讀與著墨。

精華 FAQ

  • 資方表示支持合理、適度調整，但希望建立在更完整的數據上；勞方則主張經濟成長果實應與勞工分享，並關注新鮮人與非典型勞工的薪資困境。

  • 因主計總處預測今年經濟成長率可能達9.64%甚至上修到10%以上，CPI年增率也約1.93%，兩項指標都會影響最低工資調幅，因此外界推估漲幅至少5%。

  • 報告指出，若2026年最低工資調漲3.18%，可對經常性平均薪資帶來正面效果，且在統計上對CPI、失業率及時薪制青年勞工薪資都沒有顯著負面影響。

卓榮泰

上一則

無人機條文全送協商 綠委稱傅崐萁向美承諾8/28可三讀

下一則

黑白集／失能還堵人民嘴巴 誰該被下架？

延伸閱讀

美國現象／已有最低時薪 加州小費最具爭議

美國現象／已有最低時薪 加州小費最具爭議
體感通膨 中研院調查：逾6成台灣人1年後生活成本看漲

體感通膨 中研院調查：逾6成台灣人1年後生活成本看漲
加州新法上路 鄭博仁律師提醒雇主5步合規清單

加州新法上路 鄭博仁律師提醒雇主5步合規清單
川普10%全球關稅7/24到期 60國可能調升 最高加徵12.5％

川普10%全球關稅7/24到期 60國可能調升 最高加徵12.5％

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？