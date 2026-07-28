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藍白聯手 立院退回修正校事會議辦法 教部表遺憾

記者劉懿萱柯美儀／台北28日電
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文章摘要整理：

立法院教育委員會在藍白人數優勢下退回校事會議相關修正辦法，教育部憂心新制失效回到舊制，教師團體則持續要求全面改革。

校事會議造成校園濫訴，爭議不斷，教育部今年初修正教師解聘辦法、考核辦法，認為新制檢舉、濫訴下降，但教團不接受，要求立法院將修正條文退回。立法院教育及文教委員會昨在藍白人數優勢下，以6票贊成、0票反對表決通過，退回修正辦法。教育部長鄭英耀表示，新制恐因此失效回到舊制，令人遺憾。

國民黨籍召委羅廷瑋上周5臨時變更議程，原訂昨日安排考察行程，改繼續審查高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法，以及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法部分修正草案，民進黨立委吳沛憶、郭昱晴、伍麗華、陳秀寳發言表示，同意校事會議制度要改變，但應該要充分討論，要求召委讓教育部再說明，但朝野立委經過一輪發言後，羅廷瑋宣布表決是否退回教育部提出的修正草案。

民進黨立委不滿未充分討論集體離席，最後委員會退回教育部重新檢討，不須交付黨團協商。

鄭英耀會後受訪說，新辦法歷經2年研議，走遍22縣市，廣泛聽取家長、教師及學生團體意見後完成，最近全國教育局處首長會議也獲各地方教育局處長支持，實施後已初步改善舊制濫訴問題，如今退回令人遺憾。

據指出，立法院退回辦法後，依法有2個月緩衝期，若未在期限內完成修正，新辦法將失效並回到舊辦法。全國教育產業總工會理事長林蕙蓉，呼籲教育部廢除校事會議，訂定教師權益保護法，將學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項提升為法律位階，讓教師依法管教學生更有保障；教師解聘辦法則另立專法。

台灣教育產業工會秘書長李雅菁也認為，應廢除校事會議制度，回歸教師法規範，由教評會審議教師任免案件。全教總理事長葉青芪表示，教團的終極目標是廢除校事會議制度，距離新修正版本提出前，有約兩個月時間，期待教育部充分傾聽基層教師意見。

人本教育基金會則認為，藍白立委與教師團體，退回前一次修正案的結果，就是讓制度改善的過程中，對基層教師的保障，產生空窗期。前一次修正的分流機制，不接受匿名申訴、教師在程序中的保障，都可能因此被取消。

精華 FAQ

  • 教育委員會在藍白立委人數優勢下表決通過退回修正草案，民進黨認為討論不足、程序草率；藍白則支持重新檢討校事會議制度，最後未交付黨團協商。

  • 教育部長鄭英耀表示，新辦法經2年研議並走訪22縣市，實施後已初步改善濫訴問題，如今被退回令人遺憾，也擔心若2個月內未完成修正，將回到舊制。

  • 教師團體多主張廢除校事會議，改以專法或回歸教師法，由教評會處理任免與解聘；人本教育基金會則擔心退回修正案，會讓教師程序保障出現空窗期。

教育部 教育局 民進黨

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