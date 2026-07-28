我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

為求認同感 學生互借傳承 電子煙成校園次文化

記者郭韋綺／台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
煙彈可以透過網路購得，難以辨識有沒有被摻入毒品。(記者郭韋綺／攝影)
煙彈可以透過網路購得，難以辨識有沒有被摻入毒品。(記者郭韋綺／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

校園電子煙問題已由少數個案擴散成次文化，學生透過網路、LINE與超商取貨輕易取得，並在同儕借用與傳承下快速蔓延。

「那一次真的讓我嚇了一跳，原以為學生躲在廁所抽電子煙，因為驗尿沒問題，沒想到拿到教育局用試劑一測，竟出現兩條線，應該就是喪屍煙彈。」南部某完全中學的學務主任直言，現在校園遇到的狀況已經不是單純電子煙問題了。

他說，這學年沒結束，已處理約10件電子煙案，抓到的幾乎都是不同學生，男女都有，相關案件還發現有國小學生，「和以前抽紙菸幾乎都是固定幾名學生不同，現在的電子煙擴散得更快、更廣」，學生承認滑到影音廣告，點進去、下單到超商取貨。

這名主任說，學生購買電子煙比想像中還容易，校方查獲後會把廣告畫面、連結、LINE對話截圖交給衛生單位處理，但最後總得到「IP在境外」的答覆。「你知道管道就在那裡，可是很難把它真正關掉，相當無奈」。

一名曾任國中學務主任的教師指出，電子煙傳播已進入高度數位化，且具隱蔽性，Google搜尋可輕鬆找到販售網頁，通常賣家會要求買家加LINE私下聯繫交易，學生再到超商取貨付款，「禁用的電子煙隨手可得」。更嚴重地是，同儕贈送或買賣很普遍，甚會「傳承」，校方曾查過畢業生留給學弟妹的電子煙。

他說，電子煙在校園已被視為一種「次文化」或「玩具」，學生間盛行「你借我，我借你」，透過強大的同儕認同感而彼此借用，讓抽電子煙的風氣在學生族群中快速蔓延，尤其電子煙主機4、500元就能買到，「某次在教室執行安全檢查，學生從書包拿出4、5支電子煙，這還是國中一年級的班級，學生平均年齡僅13歲」。

一名不具名的生教組長表示，學生取得電子煙管道多元，除了同儕介紹，也透過網路購買。他說，販售網站不會直接使用「電子煙」等關鍵字，而是以「糖果」、「飲料」等名稱包裝。

他說，許多電子煙外型像口紅、口紅膠，很難一眼辨識，不用打火機、煙味又被水果香味取代，若無檢舉，不易發現。他表示，礙於不能任意搜身或查書包的規定，即便接獲檢舉也只能旁敲側擊，如果學生否認，校方通常也沒轍。

一名學務主任指出，目前校方若評估學生屬於高風險個案，仍會依規定安排尿液篩檢。

精華 FAQ

  • 因為使用者不再是少數固定學生，而是擴散到不同年級、男女都有，甚至連國小學生都出現。校方認為它已不是單純違規抽煙，而是形成校園內更廣泛的次文化。

  • 學生多半先在影音廣告或搜尋網站看到販售訊息，再加LINE私下聯繫，最後以超商取貨付款完成交易。部分賣家還會用「糖果」「飲料」等名稱包裝，增加隱蔽性。

  • 除了購買外，學生間常有互借、互送甚至買賣情形，畢業生還可能把電子煙留給學弟妹，形成「傳承」。加上外型像口紅、味道像水果，讓它更像玩具而非菸品。

教育局 電子煙

上一則

黑白集／失能還堵人民嘴巴 誰該被下架？

下一則

「羊群變獅群」鄭麗文喊國會單獨過半 柯文哲：唉唷

延伸閱讀

「許多同學像喪屍般在學校走路」 電子煙毒大舉滲透台灣校園

「許多同學像喪屍般在學校走路」 電子煙毒大舉滲透台灣校園
沒法源…教師難主動搜查煙彈 還有家長找麻煩：不要動我小孩

沒法源…教師難主動搜查煙彈 還有家長找麻煩：不要動我小孩
電子煙毒入侵台校園 原鄉孩子期待都市高中生活 家長卻憂進大染缸

電子煙毒入侵台校園 原鄉孩子期待都市高中生活 家長卻憂進大染缸
煙彈網路可買…她高一在學校廁所初嘗電子煙 目睹同學狂抖「斷片」

煙彈網路可買…她高一在學校廁所初嘗電子煙 目睹同學狂抖「斷片」

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？