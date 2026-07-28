為求認同感 學生互借傳承 電子煙成校園次文化

煙彈可以透過網路購得，難以辨識有沒有被摻入毒品。(記者郭韋綺／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 校園電子煙問題已由少數個案擴散成次文化，學生透過網路、LINE與超商取貨輕易取得，並在同儕借用與傳承下快速蔓延。

「那一次真的讓我嚇了一跳，原以為學生躲在廁所抽電子煙 ，因為驗尿沒問題，沒想到拿到教育局 用試劑一測，竟出現兩條線，應該就是喪屍煙彈。」南部某完全中學的學務主任直言，現在校園遇到的狀況已經不是單純電子煙問題了。

他說，這學年沒結束，已處理約10件電子煙案，抓到的幾乎都是不同學生，男女都有，相關案件還發現有國小學生，「和以前抽紙菸幾乎都是固定幾名學生不同，現在的電子煙擴散得更快、更廣」，學生承認滑到影音廣告，點進去、下單到超商取貨。

這名主任說，學生購買電子煙比想像中還容易，校方查獲後會把廣告畫面、連結、LINE對話截圖交給衛生單位處理，但最後總得到「IP在境外」的答覆。「你知道管道就在那裡，可是很難把它真正關掉，相當無奈」。

一名曾任國中學務主任的教師指出，電子煙傳播已進入高度數位化，且具隱蔽性，Google搜尋可輕鬆找到販售網頁，通常賣家會要求買家加LINE私下聯繫交易，學生再到超商取貨付款，「禁用的電子煙隨手可得」。更嚴重地是，同儕贈送或買賣很普遍，甚會「傳承」，校方曾查過畢業生留給學弟妹的電子煙。

他說，電子煙在校園已被視為一種「次文化」或「玩具」，學生間盛行「你借我，我借你」，透過強大的同儕認同感而彼此借用，讓抽電子煙的風氣在學生族群中快速蔓延，尤其電子煙主機4、500元就能買到，「某次在教室執行安全檢查，學生從書包拿出4、5支電子煙，這還是國中一年級的班級，學生平均年齡僅13歲」。

一名不具名的生教組長表示，學生取得電子煙管道多元，除了同儕介紹，也透過網路購買。他說，販售網站不會直接使用「電子煙」等關鍵字，而是以「糖果」、「飲料」等名稱包裝。

他說，許多電子煙外型像口紅、口紅膠，很難一眼辨識，不用打火機、煙味又被水果香味取代，若無檢舉，不易發現。他表示，礙於不能任意搜身或查書包的規定，即便接獲檢舉也只能旁敲側擊，如果學生否認，校方通常也沒轍。

一名學務主任指出，目前校方若評估學生屬於高風險個案，仍會依規定安排尿液篩檢。