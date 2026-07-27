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染毒少年的悔悟（下）／父親的眼淚讓我驚醒 絕對不會再走回頭路

記者郭韋綺／高雄即時報導
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在戒毒村保護管束期間，阿叡一有空就讀經，這是他內心最平靜的時候。（記者郭韋綺／攝...
在戒毒村保護管束期間，阿叡一有空就讀經，這是他內心最平靜的時候。（記者郭韋綺／攝影）

當毒癮愈來愈重，父母開始察覺異狀，他騎車搖搖晃晃，走路像喝醉，卻沒有酒味，父親懷疑他吸毒，警察來到家裡，沒有聞到K他命味道，也查不出原因，「警察還跟我爸說，你兒子沒有吸毒啦」。

▲ 影片來源：udn video

後來阿叡直接被跩到派出所，警察對依托咪酯也還不太了解，一開始只是驗K他命毒品，「但其實我真正成癮的是依托咪酯，也就是喪屍煙彈」。

警方懷疑問題出在電子煙，尷尬的是沒人知道怎麼「拆彈」，拿剪刀一直剪都剪不開，最後還是阿叡輕鬆咬開煙彈，警員才拿煙油滴在試紙上，確認成分就是依托咪酯。他說，那時連警方都不熟悉這種新興毒品，更何況是老師、家長。

剛開始吸喪屍煙彈，需要很多錢買毒，朋友告訴他「當詐騙車手最快」阿叡真的去了，第一次被捕是詐騙案，法官考量年紀，關了兩星期後，給他一次機會改過，他卻立刻回到原來朋友圈變本加厲吸毒、販毒，這次被查獲吸食、持有依托咪酯，二度收押到少年觀護所。

然而真正改變他的，不是父親大義滅親把他送進少觀所，而是父親的眼淚。

「我從來沒有看過他哭。」阿叡說，父親一輩子很威嚴，得知他可能面臨司法刑責，跪著哭求法官「拜託救救我的孩子」。

懇親會時，父親坐下就一直哭，開庭前會客時，仍不斷重複一句話「拜託你去戒毒」想到父親的眼淚，阿叡終於放下面子，在法庭上主動向法官表示，希望接受成癮戒治。

「那是我第一次，真的想改變。」阿叡拭淚說。

戒毒村教他的，不只是戒毒，進入晨曦會戒毒村，這裡是基督教機構，他一度非常抗拒，沒有手機、沒有電視、沒有流行音樂、每天都是規律生活與信仰課程「 我每天都想離開」。

但戒毒村弟兄一句話，讓他打消念頭「你現在出去，還是會回去以前那群朋友，毒癮根本不會戒」這句話，他反覆想了很久，最後決定留下，慢慢地，他開始戒除毒癮，也重新建立生活。

主任安排他投入反毒宣導，到校園分享自身經驗，他最常去的是國小，因為他發現很多孩子到了國中才接受反毒教育，已經太晚了。

「如果有人叫你試一口，請直接拒絕。」站在講台上，他不談大道理，而是講自己的故事，有人拿電子煙給你，叫你試試看，真的不要。

阿叡說，多數孩子不是想吸毒，只是想交朋友、想被認同，一時好奇，就可能一步步走向毒品，他也提醒孩子，不要因為耍帥而抽菸，真的遇到誘惑，可以直接拒絕，也可以找老師、家長，或任何值得信任的大人幫忙。

即將離開戒毒村，他說，最害怕的不是離開，而是回到過去的人際圈，「我告訴自己絕不能跟晨曦會斷了聯繫」，不然真的又走回以前的老路。

如今，他最大的心願很簡單，「以前看到警察，我只想跑，現在我希望，看到警察不用再害怕，而是可以站在他們身邊，一起告訴小朋友不要碰毒品」。

少年司法制度給了他一次重新開始的機會，從戒毒村畢業之後，犯罪紀錄依法塗銷，不再伴隨他的人生，阿叡說，這不是讓犯錯的人逃避，而是給真正願意改變的少年，一條重新站起來的路，「我會好好珍惜」。

他引用《聖經》裡最喜歡的一句話，作為自己的人生註腳「若有人在基督裡，他就是新造的人；舊事已過，都變成新的了。」

➤➤➤染毒少年的悔悟（上）／國一就染依托咪酯毒癮 我還賣毒品給小學生

精華 FAQ

  • 警方起初只驗K他命，因為對依托咪酯這種新興毒品不熟悉，連煙彈也不知如何拆開，最後才從電子煙油驗出真正成分是依托咪酯。

  • 真正打動他的不是被送進少觀所，而是從未見過父親流淚，卻為他跪求法官、懇親時一路痛哭，讓他第一次放下面子，主動表示想接受成癮戒治。

  • 他希望孩子遇到電子煙或毒品誘惑時直接拒絕，不要為了交朋友、被認同或耍帥而嘗試，也要及早向老師、家長或可信任的大人求助。

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