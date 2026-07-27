染毒少年的悔悟（上）／國一就染依托咪酯毒癮 我還賣毒品給小學生

阿叡在戒毒村平時最喜歡種植多肉植物，可以紓壓。（記者郭韋綺／攝影）

前言：聯合報陽光行動推出煙毒風暴專題報導，新聞部記者透過管道訪問一名國中就染毒，還為了買毒品參與販毒、當詐騙車手的阿叡（化名），是如何從僅是抽電子煙，一步步踏入毒品陷阱。

▲ 影片來源：聯合報 UDN

16歲那年，阿叡已是依托咪酯重度成癮者。國一時透過電子煙染上依托咪酯毒癮，也參與販毒、分裝喪屍煙彈，並滲透進校園兜售，最小客戶是小學生。

他每天吸五、六顆喪屍煙彈，一邊吸毒、一邊販毒，為了籌毒資，淪為詐騙車手，兩度進出少年觀護所，今年19歲、在台南更生晨曦輔導所戒毒，即將結束保護管束，而依照少年司法制度，只要完成戒治、符合規定，犯罪紀錄依法塗銷。

一口電子煙，開始走人生岔路。阿叡說，第一次接觸電子煙是十三歲、國中一年級，那時校園裡一次性電子煙正流行，他清楚記得，當年最紅品牌就是「洗杯」，同學、學長幾乎都在抽，他也想融入朋友圈。「大家都在做，只有我不做，好像很奇怪。」

家庭也成了另一股推力，父母對成績要求嚴格，達不到標準就會挨打，父親希望他好好讀書，對學業寄予厚望，但愈努力愈無法符合期待，長期累積的壓力，讓他逐漸放棄。

「我爸喜歡賭博，也開賭場，可是他從小就跟我說，什麼都可以，就是不能碰毒品，他希望我好好讀書，可是我一直覺得壓力很大」。後來，他愈來愈少回家，「在學校抽菸、打架、偷車、刺青，寧願跟朋友待在一起，也不想回家」。

吸電子煙沒多久，身邊朋友開始接觸摻入依托咪酯的煙彈，朋友說這是最新的毒品，他沒有猶豫太久，就是想融入他們，想讓他們看得起我，「他們吸，我就跟著吸」，完全沒料想到這會迅速成癮，改變整個人生。

阿叡說，這也是「喪屍煙彈」最可怕的地方，依托咪酯本身是透明液體，只要加進葡萄、水蜜桃、可樂等各種煙油裡，味道完全聞不出來，不像K他命燃燒後有塑膠味，抽完身上只留下水果香氣。「旁邊的人根本不知道你是在吸毒。」

沉淪在吸食依托咪酯毒癮中，很快超過他的經濟能力，為了籌錢，他從吸毒者變成販毒者，跟著朋友販售喪屍煙彈，上游來自嘉義有黑道背景的「公司」，大量購入依托咪酯原液，再自行分裝。「有時候為了賺更多，我們還會把高純度原液稀釋，再混不同口味煙油。」

透過LINE、Telegram交易，並用暗語規避警方查緝，例如「雞蛋」貼圖代表依托咪酯煙彈，「飲料」代表毒品咖啡包，「煙」代表K他命。

更令人震驚的是，他們鎖定的對象，是校園裡抽電子煙的孩子。「我們會故意接近抽電子煙的人，假裝跟他們當朋友，請他試一口，很多人不知道裡面摻了依托咪酯，只覺得感覺特別強烈，抽完喜歡，就開始一直跟我們拿」。

說起過去販售喪屍煙彈的手法，阿叡自責地說，「以前真的做了很多不好的事」他坦言，年紀愈小，對新興毒品辨識能力也相對不足，更容易一步步步入陷阱，後來客源年齡一路下降，連國小生都有。

販毒的同時，他自己也愈陷愈深。因為要試貨、確認品質，每天吸五、六顆喪屍煙彈，快感比其他毒品都強，他以為毒品可以逃避現實、享受快感，沒想到卻被毒品牢牢綑綁，最後換來慘痛的代價。

「每天想的是去哪裡拿貨、怎麼躲警察、怎麼賺下一筆毒資。」他說，毒癮發作時，腦中已經沒有其他想法，只剩下如何取得下一顆煙彈，人生完全被毒品吞噬。