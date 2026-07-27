我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

美駐多倫多總領事館 再遭槍擊

無懼查水表 萊爾校長製作人再推影片「油萊油去查水表遊戲」

記者鄭媁／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「油不得你」影片製作人韋淳祐日前遭刑事警察局「查水表」關切。韋淳祐27日再推出「...
「油不得你」影片製作人韋淳祐日前遭刑事警察局「查水表」關切。韋淳祐27日再推出「油萊油去查水錶遊戲」影片。（取自風向123事臉書）

「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」發布反毒油前導影片，引發熱議，製作人韋淳祐日前卻遭刑事警察局「查水表」關切。韋淳祐27日再推出「油萊油去查水錶遊戲」Kuso影片，還註明「AI影片製作，請勿對號入座玻璃心」。

對於製作「油不得你」影片，韋淳祐日前強調，團隊想強調「苯駢芘」在科學上對人體造成的危害，這是所有科學可以論證的議題，而賴政府的無能也是大家可以看到的，整部影片從未提到賴清德總統，也未提及民進黨，主角更不是賴總統。

韋淳祐27日表示，因為一支「油不得你」，他認識了什麼叫國家機器，「片子沒嚇到誰，倒是有人被嚇到了」；言論自由不是誰賜的，是用出來的——用一次多一分，不用，就慢慢沒有了。

韋淳祐表示，司法應該是天平，不該是誰手上的工具；接下來，跟大家玩一場「查水錶」遊戲，「玩完之後，希望被查的還是水錶，不是你」。他還註明本片聲音及部分畫面使用AI製作，請不要對號入座。

精華 FAQ

  • 他們在前導反毒油影片引發熱議後，再推出「油萊油去查水錶遊戲」Kuso影片，延續諷刺風格，也以幽默方式回應外界關切與相關爭議。

  • 他表示，因為製作「油不得你」後遭刑事警察局關切，讓他第一次真正感受到所謂國家機器的壓力，也認為影片本身並未點名賴清德或民進黨。

  • 韋淳祐強調言論自由要靠使用與實踐才能維持，並認為司法應是天平而非工具；影片也特別註明部分聲音與畫面使用AI製作，避免觀眾過度聯想。

賴清德 民進黨

上一則

即時短評／能不能讓陳佩琪遊的北京就只是北京？

延伸閱讀

反毒油影片製作人遭查水表 「台灣現在是警察國家了嗎？」

反毒油影片製作人遭查水表 「台灣現在是警察國家了嗎？」
賴政府查影片「比查毒油急」國民黨聲援「油不得你」

賴政府查影片「比查毒油急」國民黨聲援「油不得你」
重磅快評／模仿賴總統聲音就查水表 果然「油不得你」

重磅快評／模仿賴總統聲音就查水表 果然「油不得你」
重磅快評／馬、蔡都被惡整過 賴清德只是玻璃心？

重磅快評／馬、蔡都被惡整過 賴清德只是玻璃心？

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實
菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩
迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP
獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人

獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人
中國造台灣政府建築全尺寸模型 每日電訊報揭攻台演練

中國造台灣政府建築全尺寸模型 每日電訊報揭攻台演練