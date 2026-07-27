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被爆料現身北京機場 柯文哲妻子：我去旅遊1周怎麼了嗎？

記者林銘翰／台北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，自己近期到中國大陸旅遊一周，難道一介平民不能...
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，自己近期到中國大陸旅遊一周，難道一介平民不能去北京旅遊。(取材自陳佩琪臉書)

台灣民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天說，自己近期到中國大陸旅遊一周，難道一介平民不能去北京旅遊，除了跟店員、旅館服務員和公車司機有些許對話，她全程沒有和其他人有過任何接觸交談，「退休後用工作賺得的錢去旅遊，有什麼好大驚小怪？我錯在哪裡了？」

有網友昨天在社群平台threads貼文，附上一張外貌神似陳佩琪的女性疑似在候機的照片，內文寫下「陳佩琪昨晚在北京，搭長榮BR715回台」。

陳佩琪今天在臉書發文，最近有網友爆料陳佩琪去北京，「我去上海、杭州、北京旅遊一周是怎麼了嗎？」一介平民百姓為何不能去北京旅遊？難道在青鳥和綠營眼中，台灣人去北京都有罪？還虧我國自封為民主國家。

陳佩琪還說，自己在醫院工作35年，就連肺癌開刀也從沒請過長假，退休後用工作賺得的錢去旅遊，「有什麼好大驚小怪 ？我錯在哪裡了？青鳥是要爆什麼料？就是要再利用青鳥綠媒、影射汙衊我幹了什麼壞事，真是可惡的民進黨和他們養的綠媒網軍，shame on you！」

陳佩琪表示，為期一周的旅遊行程，除了跟店員、旅館服務員和公車司機有過些許對話，她全程沒有和其他人有過任何接觸交談，「先生早上出門前還問我旅遊感想，我說amazing、 grate（應為great），先生笑笑說要我別寫出來，說等會青鳥就圍上來把我殺了，我反問他，台灣是被鐵幕圍著，還是威權獨裁？人民寫旅遊感想還要審查啊？」

精華 FAQ

  • 她表示自己只是去上海、杭州、北京旅遊1周，質疑一介平民為何不能去北京，也強調行程是退休後用自己的錢安排，並非外界想像的特殊行動。

  • 陳佩琪說，除了和店員、旅館服務員及公車司機有些許對話外，全程沒有和其他人有任何接觸或交談，藉此否認外界對她行程的過度聯想。

  • 她指控爆料者、綠營與綠媒網軍刻意利用照片影射汙衊她，認為台灣若連旅遊感想都要被審查，等於違背民主價值，並以強烈語氣回擊。

柯文哲

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