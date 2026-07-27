外賣餐點還掛在門口… 台藝人王凱43歲猝逝 劇組震驚

藝人王凱曾演出民視「市井豪門」，26日傳出猝死意外。（圖／民視提供）

AI摘要 文章摘要整理： 8點檔演員王凱43歲在台北住家猝逝，劇組與家屬震驚，警方仍在釐清死因；他生前曾因健康與人生打擊經歷低潮。

8點檔演員王凱（本名王建隆）昨驚傳在台北市大安區住家中暴斃，被發現時已沒有生命徵象，享年43歲。目前正拍攝三立「百味人生」的他，據三立回應，王凱前天下午5點多收工離開劇組後，昨午上通告前，劇組突接獲經紀人告知噩耗，除了深表意外與遺憾，也請家屬節哀。

王凱當年憑藉偶像劇「薰衣草」爆紅，後續演出8點檔「世間情」、「多情城市」等劇，演藝圈20多年累積不少人氣，形象陽光健康，2年前他一度在社群發文提及進手術房，但未透露太多狀況，直到去年王凱接受本報系聯合報專訪才吐露原因，坦言因手指大拇指有個幾乎看不見的小傷口，起初沒多留意，等到傷處逐漸發腫後，才發現竟已釀成蜂窩性組織炎。

王凱為此還接受手術、住院7天，且術後1年，傷處仍未完全好，受訪時提到大拇指關節仍有沾黏問題，當時他還說了一句饒富哲學的話：「人生真的很少碰到這種事情不大，但問題不小的難題。」

身為家中唯一男生，王凱早早扛起照顧家庭責任，早期曾赴大陸發展，後返台拍8點檔，但他戲裡與女星談戀愛，戲外感情生活十分低調，幾乎零緋聞，幾年前因接連遭受父親離世、愛貓離世、分手打擊，一度陷入憂鬱，長達1年半時間接受心理諮商，度過一段人生最黑暗時期。

據了解，王凱租屋處鄰居當時僅發現屋內電視聲很吵，門把上還有王凱點的外賣餐點，但直到昨天下午仍掛在門把上，通知警方到場處理才發現王凱已身亡。對於王凱猝逝原因，目前仍待釐清，王凱的家屬、胞姊在接獲警方通知後，已緊急從南部北上。