外賣餐點還掛在門口… 台藝人王凱43歲猝逝 劇組震驚
8點檔演員王凱43歲在台北住家猝逝，劇組與家屬震驚，警方仍在釐清死因；他生前曾因健康與人生打擊經歷低潮。
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8點檔演員王凱43歲在台北住家猝逝，劇組與家屬震驚，警方仍在釐清死因；他生前曾因健康與人生打擊經歷低潮。
8點檔演員王凱（本名王建隆）昨驚傳在台北市大安區住家中暴斃，被發現時已沒有生命徵象，享年43歲。目前正拍攝三立「百味人生」的他，據三立回應，王凱前天下午5點多收工離開劇組後，昨午上通告前，劇組突接獲經紀人告知噩耗，除了深表意外與遺憾，也請家屬節哀。
王凱當年憑藉偶像劇「薰衣草」爆紅，後續演出8點檔「世間情」、「多情城市」等劇，演藝圈20多年累積不少人氣，形象陽光健康，2年前他一度在社群發文提及進手術房，但未透露太多狀況，直到去年王凱接受本報系聯合報專訪才吐露原因，坦言因手指大拇指有個幾乎看不見的小傷口，起初沒多留意，等到傷處逐漸發腫後，才發現竟已釀成蜂窩性組織炎。
王凱為此還接受手術、住院7天，且術後1年，傷處仍未完全好，受訪時提到大拇指關節仍有沾黏問題，當時他還說了一句饒富哲學的話：「人生真的很少碰到這種事情不大，但問題不小的難題。」
身為家中唯一男生，王凱早早扛起照顧家庭責任，早期曾赴大陸發展，後返台拍8點檔，但他戲裡與女星談戀愛，戲外感情生活十分低調，幾乎零緋聞，幾年前因接連遭受父親離世、愛貓離世、分手打擊，一度陷入憂鬱，長達1年半時間接受心理諮商，度過一段人生最黑暗時期。
據了解，王凱租屋處鄰居當時僅發現屋內電視聲很吵，門把上還有王凱點的外賣餐點，但直到昨天下午仍掛在門把上，通知警方到場處理才發現王凱已身亡。對於王凱猝逝原因，目前仍待釐清，王凱的家屬、胞姊在接獲警方通知後，已緊急從南部北上。
王凱被發現在台北市大安區住家內已無生命徵象，鄰居提到屋內電視聲很大，門把上還掛著他點的外賣餐點，直到隔天下午才報警處理。 三立表示，王凱前天下午5點多才收工離開劇組，昨午原本要上通告前，劇組突然接獲經紀人通知噩耗，因此深感意外與遺憾，也請家屬節哀。 王凱曾因大拇指小傷口惡化成蜂窩性組織炎，接受手術並住院7天，術後1年仍有沾黏問題；此外他也曾因父親、愛貓離世與分手打擊，接受長達1年半心理諮商。
精華 FAQ
王凱被發現在台北市大安區住家內已無生命徵象，鄰居提到屋內電視聲很大，門把上還掛著他點的外賣餐點，直到隔天下午才報警處理。
三立表示，王凱前天下午5點多才收工離開劇組，昨午原本要上通告前，劇組突然接獲經紀人通知噩耗，因此深感意外與遺憾，也請家屬節哀。
王凱曾因大拇指小傷口惡化成蜂窩性組織炎，接受手術並住院7天，術後1年仍有沾黏問題；此外他也曾因父親、愛貓離世與分手打擊，接受長達1年半心理諮商。
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