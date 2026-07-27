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福壽廠房突失火冒黑煙 民眾憂毒油「滅證」

記者游振昇趙容萱／台中27日電
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中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市衛生局日前派員稽查福壽實業、福懋油脂問題油品...
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市衛生局日前派員稽查福壽實業、福懋油脂問題油品下游業者。（圖／北市衛生局提供）

中聯油脂毒油風暴持續延燒，下游的福壽實業正進行問題油品回收，不料位於台中市沙鹿區的廠房昨天突然發生火警，現場冒出陣陣黑色濃煙與臭味，引發附近居民擔心空品，甚至質疑業者是否企圖「滅證」。消防隊到場後迅速撲滅火勢，初步研判應與回收油品無關；市府環保局表示，施工不慎引發火災，將依空汙法裁處，最高可裁罰500萬台幣（約15.5萬美元）。

台中市消防局昨上午9時36分接獲報案，指沙鹿區沙田路發生火警，立即派遣沙鹿、清水及龍井分隊，出動各式車輛八輛、消防人員17人趕赴現場搶救。消防隊員抵達時，現場頂樓正冒出濃烈黑煙，廠內人員已展開緊急處置。火勢於上午9時51分順利熄滅。

消防局說明，起火地點位於食品倉庫六樓頂樓室外，燃燒物件為廢棄洗滌桶，所幸沒有人員受傷受困，也無重大財物損失。

針對火災產生的濃煙與惡臭，台中市環保局表示，智慧判煙系統於上午9時34分便同步監測到黑煙，第一時間已派稽查人員前往現場展開調查。

環保局昨晚說明，經會同廠方人員勘查，該廠昨更換食品倉庫樓頂空氣汙染防制設備洗滌塔內填充材，於9時34分，因施工不慎引燃洗滌塔內塑膠拉西環。

精華 FAQ

  • 火警發生時，廠房頂樓冒出濃烈黑煙並伴隨臭味，附近居民因此擔心空氣品質，甚至質疑業者是否有「滅證」疑慮，現場情況一度引發關注。

  • 台中市消防局於上午9時36分接獲報案後，立即派員前往搶救，消防人員抵達後迅速處置，並在上午9時51分順利將火勢撲滅。

  • 環保局會同廠方勘查後認定，火警是因更換洗滌塔填充材時施工不慎，引燃塑膠拉西環所致，後續將依空汙法裁處，最高可罰500萬台幣。

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