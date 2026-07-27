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話家常、卸心防 三總精神科醫療到北車、龍山寺助街友

記者廖靜清李樹人／台北27日電
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每隔四周，三軍總醫院北投分院主治醫師陳泰宇（中）等精神外展醫療團隊成員至北車與眾...
每隔四周，三軍總醫院北投分院主治醫師陳泰宇（中）等精神外展醫療團隊成員至北車與眾多街友、無家者互動聊天，累積信任感後，針對思覺失調患者提供長效針劑，妥善控制病情，讓不少病友重返人生正常軌道。（記者黃義書／攝影）

「最近吃得好不好？有沒有睡好？」三總北投分院精神科主治醫師陳泰宇彎著腰，或蹲著，與台北車站裡眾多無家者話家常，宛如朋友相聚，直到拿起針筒，現場氛圍才有一些改變。在這特殊醫療團隊努力下，讓不少患有思覺失調、情緒障礙的北車街友有機會重返社區。

據統計，在大台北地區關懷與造冊追蹤的精障無家者高達200到250人，足跡遍及北車、龍山寺附近、板橋車站等，其中以北車為最大據點，保守估計，近兩百名精障的無家者在這生活，帶著一只大塑膠袋，有毯子、衣服，席地而睡。

過去四年來，三總北投分院社區精神科、台北市社會局、思安慈善服務協會攜手合作「精神醫療外展服務」，醫療成員不到十人，但所收治精障無家者人數，卻是全國最多。透過持續關懷、長效針劑等治療，不少病友逐漸清醒，病情穩定，恢復生活自理能力，甚至想起家人，扭轉人生。

「精神醫療不能只等病人走進醫院，有時醫師需先接近病人。」參與該計畫的三總北投分院精神科主治醫師陳泰宇說，台北車站是全國最大的無家者聚集地，社工、遊民輔導員及民間團體提供物資協助，成為外展醫療最重要的服務據點。

陳泰宇指出，不少街友、無家者罹患思覺失調症，或雙相情緒障礙症、憂鬱症、焦慮症、藥物濫用，或是高齡者常見失智症等，許多人合併糖尿病、高血壓等慢性疾病，因受疾病影響，幾乎沒有現實感、病識感，不知自己需要就醫，身心狀況愈來愈差。

「真正困難的是，如何踏出第一步，建立友好關係。」陳泰宇說，少部分無家者因有過不錯的就醫經驗，願意與醫療團隊談話，接受治療。但多數要面對面接觸四、五次以上，才願意卸下心防，即使有些無家者拒絕互動，團隊成員仍會和善地聊天、打招呼，問最近吃得好不好？睡得如何？有沒有覺得身體哪不舒服，「有問，就有機會」。

初步統計，目前大台北地區「精神醫療外展服務」照護人數超過200人，其中六、七成願意接受長效抗精神病針劑治療，團隊每四個星期造訪一次，協助注射治療。陳泰宇表示，以往只能提供藥物，那時幾乎沒有醫囑順從度可言，個案常亂丟藥物，或沒能規律用藥；使用長效針劑後，有效解決用藥問題，降低病情復發及住院機率。

精華 FAQ

  • 因為許多無家者有思覺失調、情緒障礙或失智等問題，卻缺乏病識感，不會主動就醫；醫療團隊只好走到他們身邊，先建立關係再提供治療。

  • 醫師先像朋友般聊天、關心吃睡狀況，反覆接觸四、5次以上才較能卸下心防；之後再安排長效抗精神病針劑，解決亂丟藥、漏吃藥的問題。

  • 大台北地區已照護超過200名精障無家者，其中約六、7成接受長效針劑治療，病情較穩定、復發與住院機率下降，部分人甚至恢復生活自理並想起家人。

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