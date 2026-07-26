「辛太太準備畢業了」 F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

空軍五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16戰機，1月在花蓮外海失事，失聯至今。（「IDF經國號」臉書粉專提供）

空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」、「能成為你青春的人生伴侶真美好」，深情告白感動大批網友，也紛紛祝福她過得更好。

辛柏毅於今年1月6日晚間駕駛F-16V戰機自花蓮基地起飛執行夜間訓練任務，期間疑因空間迷向墜落東部外海失聯。搜救單位歷經數月搜尋，於3月16日尋獲黑盒子及部分機體殘骸，後續送交美國原廠進行判讀與鑑定，以釐清事故原因，國防部 經長時間搜尋後宣告其死亡，總統府於本月初發布總統令，追晉辛柏毅為空軍少校。

辛柏毅妻子25日深夜在Threads發文（https://reurl.cc/eQmnzj），公開一系列婚紗照，照片中她身穿潔白婚紗，緊抱丈夫生前微笑照片，並寫下「我想把你留下，也想把『我們』留下，這是最後一件替『我們』完成的浪漫」她表示，一直期待能以新娘身分站在丈夫身旁，穿上最美的禮服，聽著對方稱讚自己漂亮。

她也在文中吐露對丈夫的思念，提到自己用這組照片留下兩人的回憶，並問道「這一路走來我有讓你安心了嗎？」她表示，未來會努力過得幸福，也會將丈夫珍藏在自己27歲的記憶裡，「辛太太準備畢業了，能成為你青春的人生伴侶真美好。」

貼文曝光後，湧入大批網友留言打氣與祝福，有網友表示「祝福妳未來平安順遂」、「妳很勇敢，也一定會幸福」、「謝謝柏毅守護台灣領空」，也有人留言「他會在另一個世界繼續守護妳」、「他一定希望妳能好為自己好好活著」。