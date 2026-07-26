我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貿易摩擦升級 加拿大獨自剪綵跨國大橋 拒邀美國代表出席

全台唯一貴金屬仲鎢酸銨製造商老闆 在自家遭綑綁殺害

「辛太太準備畢業了」 F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

記者王思慧／花蓮即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
空軍五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16戰機，1月在花蓮外海失事，失聯至今。（「IDF經...
空軍五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16戰機，1月在花蓮外海失事，失聯至今。（「IDF經國號」臉書粉專提供）

空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」、「能成為你青春的人生伴侶真美好」，深情告白感動大批網友，也紛紛祝福她過得更好。

辛柏毅於今年1月6日晚間駕駛F-16V戰機自花蓮基地起飛執行夜間訓練任務，期間疑因空間迷向墜落東部外海失聯。搜救單位歷經數月搜尋，於3月16日尋獲黑盒子及部分機體殘骸，後續送交美國原廠進行判讀與鑑定，以釐清事故原因，國防部經長時間搜尋後宣告其死亡，總統府於本月初發布總統令，追晉辛柏毅為空軍少校。

辛柏毅妻子25日深夜在Threads發文（https://reurl.cc/eQmnzj），公開一系列婚紗照，照片中她身穿潔白婚紗，緊抱丈夫生前微笑照片，並寫下「我想把你留下，也想把『我們』留下，這是最後一件替『我們』完成的浪漫」她表示，一直期待能以新娘身分站在丈夫身旁，穿上最美的禮服，聽著對方稱讚自己漂亮。

她也在文中吐露對丈夫的思念，提到自己用這組照片留下兩人的回憶，並問道「這一路走來我有讓你安心了嗎？」她表示，未來會努力過得幸福，也會將丈夫珍藏在自己27歲的記憶裡，「辛太太準備畢業了，能成為你青春的人生伴侶真美好。」

貼文曝光後，湧入大批網友留言打氣與祝福，有網友表示「祝福妳未來平安順遂」、「妳很勇敢，也一定會幸福」、「謝謝柏毅守護台灣領空」，也有人留言「他會在另一個世界繼續守護妳」、「他一定希望妳能好為自己好好活著」。

精華 FAQ

  • 辛柏毅今年1月執行夜訓時失聯，經長時間搜救後，國防部宣告其死亡，總統府也於本月初發布總統令，追晉他為空軍少校。

  • 她在Threads分享婚紗照，穿白紗緊抱丈夫生前照片，並寫下深情文字紀念兩人感情，表達思念與告別，讓許多網友看了相當鼻酸。

  • 貼文引來大量留言打氣，許多網友祝福她未來平安順遂、鼓勵她好好生活，也感謝辛柏毅守護台灣領空，盼她走出傷痛。

國防部

上一則

反毒油影片製作人遭查水表 「台灣現在是警察國家了嗎？」

延伸閱讀

台監院：F-16失事前1周 導航重複故障 空軍重大違失

台監院：F-16失事前1周 導航重複故障 空軍重大違失
「拉手走過春夏秋冬」…「盲山」黃璐再婚 嫁小15歲物理學霸

「拉手走過春夏秋冬」…「盲山」黃璐再婚 嫁小15歲物理學霸
16年前墜江獲救2歲娃如今考上北大 第一時間報喜救命恩人

16年前墜江獲救2歲娃如今考上北大 第一時間報喜救命恩人
台玻總裁夫人爆料王菲找巫師作法張柏芝 邱瓈寬放話：太欠揍要告

台玻總裁夫人爆料王菲找巫師作法張柏芝 邱瓈寬放話：太欠揍要告

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

接機立牌、行李占位 桃園機場8月起開罰

2026-07-19 20:12

超人氣

更多 >
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡

紐約法拉盛連棟住宅5級大火 23人受傷、78歲華婦確認死亡
川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因

川普為何深夜突喊停對伊朗大規模作戰？紐時曝光原因
庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對

庫克力推長鑫、長存加入蘋果供應鏈 遭美光強烈反對
華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」

華女棄洛赴矽谷：AI時代最吃香非寫程式而是「這能力」