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疑知情癌油未制止 泰山前、現任總座收押禁見

記者曾健祐林敬家／綜合26日電
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中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物超標事件持續擴大，泰山公司8日銷毀已回收及庫存的涉案...
中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物超標事件持續擴大，泰山公司8日銷毀已回收及庫存的涉案沙拉油、調合油產品，總計約10公噸。（圖／彰化縣衛生局提供）

台中地檢署偵辦中聯致癌油品案，前天發動第三波搜索，鎖定泰山企業前任總經理沈怡君及現任總經理蔡國樑等人，檢方認定沈、蔡二人明知中聯油品有問題，基於擔心虧損讓致癌油品繼續生產販售，顯有「不確定故意」，依食安法聲押二人，檢辯攻防八小時，台中地院昨晚裁定二人收押禁見。泰山公司昨未回應。

泰山、福壽、福懋油為中聯油脂三大股東，三公司董座前天剛在證交所舉行重訊記者會，對造成大眾不安鞠躬致歉。時隔一日，檢方最新偵辦進度，認定泰山前任、現任總經理「明知卻不制止」，同樣向中聯進貨的福壽、福懋油是否明知問題油品仍販售？檢方調查中。

依食藥署先前調查，泰山6月15日參加中聯品保會議時，已得知中聯製造油品有問題，未立即通報；稽查人員調查時，未完整說明問題油品發現、處理經過，規避調查挨罰。

中檢在遊行前夕發動第三波搜索，24日針對沈怡君、蔡國樑、泰山江姓法務，福懋油品研處譚姓經理、品管部孫姓襄理等五人，並通知被告泰山廠長張騰、福壽李姓倉儲課長、福懋油謝姓員工，及約談證人泰山二員工。

檢方查扣相關人手機、雲端資料及其他電子設備等證物，同步調取各公司原料進口採購契約、遭檢出苯駢芘超標之七批沙拉油銷售明細等。

中檢前二波搜索，認定中聯進口黃豆、提煉成油再供給子公司，屬於上游生產階段，研判製程出現苯駢芘超標，並非故意添加、摻偽有毒或有害人體之物，因而認定為「過失犯」。

不過，檢方第三波搜索，發現泰山沈怡君、蔡國樑疑明知油品來源已出包，卻擔心虧損出於僥倖心態，容任致癌油生產、加工、販售給消費者，二人「明知卻不制止」構成食安法第49條第1項「不確定故意」。

檢方認定，沈、蔡有滅證、串供之虞聲押禁見，另諭令泰山廠長張騰500萬元台幣（約15.5萬美元）交保，其餘七人均請回。中院昨中午開羈押庭，檢辯攻防長達八小時，中院最後裁定沈、蔡均羈押禁見。

精華 FAQ

  • 檢方認為沈怡君、蔡國樑明知中聯油品來源與製程已出問題，卻因擔心虧損仍容任產品繼續生產販售，構成食安法所稱的不確定故意。

  • 台中地院在檢辯攻防長達8小時後，認為沈怡君與蔡國樑有滅證、串供之虞，最終裁定兩人收押禁見，延續檢方聲押的處置。

  • 檢方第三波搜索還鎖定泰山法務、廠長，以及福懋油與福壽相關主管和員工，並查扣手機、雲端資料、契約與銷售明細等證物。

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