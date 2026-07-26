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抗議毒油擠爆景福門 「讓政府知道人民有多生氣」

台灣新聞組╱台北26日電
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國民黨25日晚在凱道發起集會，群眾在總統府前表達對政府處理食安問題的不滿。（記者...
國民黨25日晚在凱道發起集會，群眾在總統府前表達對政府處理食安問題的不滿。（記者余承翰／攝影）

致癌油風暴延燒，國民黨號召全民上凱道抗議，人潮超過景福門，曾參與反萊豬進口的民眾從新竹北上，有阿公為兒孫站出來，還有家長哽咽憂心問題油品流入校園，影響孩子健康；攤商反映，問題油讓大家都被貼上標籤，無論是否為致癌油，業者只能換油扛下成本。

許多民眾身貼「反毒油」貼紙，憂心下一代的家長帶著孩子到場。一對南港夫妻說，民進黨政府不積極處理油品問題，各年齡層民眾都看不下去。

台北陳小姐說，買個蘋果都怕吃到農藥，這次更是問題油；這次處理狀況非常差勁，犯錯了不承認，最可惡的是沒積極處理；她說，許多朋友都說今天站出來沒用，民進黨政府還是高高在上，即便如此，她還是要出來，讓政府知道人民有多生氣。

受害學校家長盧欣業代表上台致詞，他說，此次問題油品流入校園，家長在乎的是，孩子身體受影響的原因為何，希望政府能做到事前預防，「保護孩子是大人的責任，也是政府的責任」。

來自新北新店的51歲民眾說，食安不分你我，民進黨處理荒腔走板，不得不走上街頭；也有來自汐止、年約60歲的女性民眾表示，處理食安事件的過程不得不懷疑「官官相護」，民以食為天，吃的東西有毒，怎麼可以不自己出來捍衛？另有一名24歲的男性點名民進黨發言人吳崢，至少執政黨要表現出歉意，卻把砲火轉向在野黨，指責民眾，聽了不舒服。

台北市公有零售市場促進會理事長姚金盆指出，毒油對民眾的身體健康影響很大，事發第一時間，有不少客人反映「誰家的油出現問題」，不僅衝擊市場生意，也被貼上標籤。

台北市居民李小姐搭捷運到場加入抗議，她說，食用油是生活必需品，政府卻沒有嚴格把關，後續採取措施更是避重就輕；她希望政府後續針對違規廠商採取最高標準的罰金，並將罰金作為防癌保險的救濟金，回饋給社會；而官員則必須道歉，並提出真正的解決方式。

文化大學景觀系教授郭瓊瑩昨也在臉書貼上自己參加遊行的照片，寫下「我對參與這場食物安全集會有著深深的責任感」，並表示這是人民應盡的責任。

從新竹獨自北上的徐小姐也說，家中有91歲的老母親，看到毒油危害人民健康感到無比痛心。徐女說，雖明白這場活動未必能立刻讓賴清德總統道歉，但仍決定比照當年抗議萊豬進口的決心「抗議到底」。

精華 FAQ

  • 抗議主要是因致癌油風暴持續延燒，民眾不滿政府處理食安問題不力，擔心問題油品流入市場與校園，危害健康，因此號召上凱道表達怒火。

  • 許多家長最擔心問題油影響孩子健康，希望政府事前預防並加強把關；民眾則要求官員道歉、重罰違規廠商，並拿出真正有效的解決方式。

  • 攤商認為問題油不只傷害消費者，也讓整個市場被貼上標籤，生意受衝擊；不少民眾則批評政府處理荒腔走板，認為執政者應負起責任。

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