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食安不安、政府裝睡 民怨之火將延燒至選戰

記者 屈彥辰
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國民黨號召民眾上凱道參加「我是人，我反毒台」活動，民眾高舉標語，怒喊「賴清德道歉...
國民黨號召民眾上凱道參加「我是人，我反毒台」活動，民眾高舉標語，怒喊「賴清德道歉，卓榮泰下台」。（記者張文玠／攝影）

七二五傍晚，雖然颱風外圍環流的低壓悶熱籠罩，在凱道的「我是人，我反毒台」抗議活動尚未揭幕，人潮就已湧現，包含少在國民黨主導場合出現的年輕面孔，這種情況反映，當前食安體系的破口與政府後續處理的荒腔走板，並非特定政治立場者的專利訴求，而是深層引發年輕世代與一般百姓的生存焦慮。

這場抗議活動，主持人宣布現場超過20萬人，許多民眾站在走道，手舉「反毒台」標語；在會前藍營民代就透露有組織動員民眾，但在現場，也可以看到從捷運站走向凱道的人民，當中不乏許多焦慮的父母，有身著白衣的民眾陸續主動索取抗議標語和貼紙，會後帶走而非就地棄置，看得出來是響應，而非動員般集體穿著制服到場，更不是虛應故事地草草離席。

當執政黨將這場活動簡化為政治動員，恐怕輕忽民眾對於食安議題的重視；民眾痛心的，不單單是食安事件的發生，更是政府處理危機時表現出的責任甩鍋與拒絕溝通。當體制內的機制失靈，走上街頭便成為人民表達訴求的最後手段。

當保障人民基本飲食安全的立法責任與補強，要由在野黨來主導與推動，便徹底暴露當前執政黨失靈的治理困境。人民點名執政黨要角如民進黨發言人吳崢等，就是「點燃怒火的火柴」，正是對這種高高在上、無視民意苦痛的傲慢態度發出的沉痛抗議。

「民無信不立」，食安政策是政府與人民之間最基本的信任社會契約。面對凱道上蔓延的人海與高亢的喊聲，執政當局最不該做的就是裝睡與冷漠。

這股自發而龐大的民怨浪潮，為當前政府施政敲響最嚴厲警鐘：食安問題絕非政黨攻防籌碼，而是攸關全民健康的底線；當底線被撕裂，積壓已久的全民怒火終將如火山般爆發。如果中央持續把這場遊行簡化成「藍白造勢」，這把食安燒起的民怨之火肯定會持續一路燒到年底的選戰。

精華 FAQ

  • 文章認為，這場抗議反映的是全民對食安體系破口的深層焦慮，尤其包括年輕世代與一般家庭。作者強調，這不是特定政黨支持者的訴求，而是對生活安全的普遍不安。

  • 作者批評執政黨把民怨簡化為政治動員，並在危機中出現責任甩鍋、拒絕溝通與高高在上的態度。文章認為，這種做法讓民眾感到被忽視，也放大了不信任感。

  • 文章警告，如果中央繼續把遊行視為藍白造勢，而不正視食安問題與民意壓力，這股累積已久的怒火將持續延燒，甚至可能直接衝擊年底選戰的政治局勢。

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