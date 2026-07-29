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黑白集/ 南北2橋淪政績打卡點 真要等到成為「奈何橋」？

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淡江大橋正式通車後，車流路況引關注。（中央社）
淡江大橋正式通車後，車流路況引關注。（中央社）

最近南北兩座橋雙雙成為輿論焦點：交通部長陳世凱打包票新北市淡江大橋「非常安全、救援沒問題」，卻在救援騎機車自摔女子的繁雜過程中被打臉；高雄市九如橋則因採用「紅色鳥居」護欄被罵翻，緊急改塗白漆、加護網補救。

高雄九如橋原訂7月31日舉行通車典禮，卻爆出橋面護欄神似日本神社「鳥居」，遭質疑...
高雄九如橋原訂7月31日舉行通車典禮，卻爆出橋面護欄神似日本神社「鳥居」，遭質疑設計失當及安全性不足。（記者劉學聖／攝影）

總經費近250億元台幣(約7.7億美元)的淡江大橋，搭配絕美的淡水夕照，一躍成為新景點；但日常通行及安全畢竟是橋梁最重要功能，也難怪一起單純的自摔車禍即引發高度關注。

當初為澄清外界對機車道安全與救援的質疑，陳世凱還親自騎乘電動機車走一回。但這起救援歷時卅分鐘的自摔事故，卻清楚呈現淡江大橋受限機車道寬度及兩側護欄，以致遇事故易塞及救護車須繞行人行道救傷等問題。面對交通部依舊老神在在，民眾也莫可奈何。

至於斥資5億元台幣的高雄九如橋，雖僅短短70米，但配上紅色鳥居護欄後卻挨轟像「奈何橋」，既醜又危險，市府不得不「補破網」。鳥居組合的護欄空隙不僅大到成為安全隱患，更有著宗教特殊意義，難怪有設計師直言，如果可以這樣粗魯移植，哪天看到十字架或佛家萬字被當成護欄也不意外。

南北兩座橋，凸顯台灣的公共工程並非缺錢問題，而是主事者更在意能否成為「政績打卡點」。莫非真要等到成為「奈何橋」，才能喚起執政者對民眾的感受及安全的重視？(轉載自聯合報)

高雄九如橋原訂7月31日舉行通車典禮，卻爆出橋面護欄神似日本神社「鳥居」，遭質疑...
高雄九如橋原訂7月31日舉行通車典禮，卻爆出橋面護欄神似日本神社「鳥居」，遭質疑設計失當及安全性不足。（記者劉學聖／攝影）

精華 FAQ

  • 因事故救援過程歷時約30分鐘，且受限機車道寬度與兩側護欄，救護車還得繞行人行道，讓外界質疑其事故處置與通行安全設計不足。

  • 九如橋雖然只有70米，卻把紅色鳥居意象直接用在護欄上，外觀被嫌像「奈何橋」，而且護欄空隙偏大有安全隱患，因此市府緊急改塗白漆並加裝護網。

  • 文章認為台灣公共工程並非缺錢，而是主事者太在意能否成為政績打卡點，忽略日常通行、救援效率與民眾感受，直到出事才被迫補救。

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