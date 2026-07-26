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無人機入侵軍營、機場 不到1年破千架次 抓不到操作者

記者洪哲政／台北26日電
中科院反無人機系統。（圖／中科院影片）
中科院反無人機系統。（圖／中科院影片）

國軍已陸續於國軍營區、機場等禁、限航空域範圍，委託中科院建置國造無人機防禦系統，2025年1至11月底止，於雷達偵測範圍內總計偵獲無人機1238架次，並實施干擾計276架次，但沒有一次循跡找到操作人或捕獲無人機以檢視拍攝內容，且侵擾通報追蹤機制未盡完善，應研謀改善。

審計部於2025年決算審查表示，國防部為防範商用無人機不法之襲擾與偵蒐，規劃由空軍統籌委託國家中山科學研究院建置固定式遙控無人機防禦系統，預算金額35億5486萬餘元，執行期程為2022至2026年度。

審計部表示，空軍建置的無人機防禦系統偵測及防禦能力尚有不足，未能涵蓋中國大陸2023年起推出5.1GHz頻段的機型；空軍建置無人機防禦系統的干擾衛星導航範圍，未涵蓋全球導航衛星系統所使用的部分頻段，尤其未納入中國北斗3號部分頻段。均待研改。且無人機防禦系統建置進度持續落後，影響預定執行期程，多處陣地無法決標，尚未完成系統安裝及測試，影響預定執行期程，尚待趕工。

審計部表示，依國防部訂定的國軍無人機侵擾應處作為及處置流程，官兵識別無人機後應逐級回報至國防部聯合作戰指揮中心，營區主官於狀況緊急時指示射擊，通報地區警、調單位，並追查操作人員，若有攝錄鏡頭，視拍攝內容依法追究刑責。經查中科院自2025年1月起，已陸續於國軍營區、機場等禁、限航空域範圍建置無人機防禦系統，迄至2025年11月底止，於雷達偵測範圍內總計偵獲無人機1238架次，並實施干擾計276架次。

審計部說，相關案件雖通報警察單位追查，但事後未追蹤偵查結果，及檢視拍攝內容所涉風險。鑑於無人機多具備攝錄功能，且入侵重要基地、機場及飛彈陣地，除影響飛航安全，亦存有軍事設施機密外洩風險，經函請空軍司令部研謀改善。

空軍司令部表示，遇無人機入侵營區，由政戰主管聯繫地區軍事安全總隊，配合憲警盤查及審視拍攝內容，並檢具報案證明通報司令部戰情中心管制偵辦，並將偵查結果，報請司令部備查及副知國防部。

精華 FAQ

  • 根據審計部資料，2025年1至11月底，國軍在雷達偵測範圍內共偵獲無人機1238架次，並實施干擾276架次，但尚未成功循跡找到操作者。

  • 審計部指出，系統未涵蓋中國大陸2023年起推出的部分5.1GHz機型，也未納入北斗3號部分頻段，且多處陣地未決標，導致安裝測試與建置進度落後。

  • 雖依流程會逐級回報、通報警方並追查操作者，但實際上相關案件多未追蹤偵查結果，也未檢視拍攝內容風險，審計部因此要求空軍研謀改善。

國防部 無人機

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