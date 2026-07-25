台灣台語認證 外籍考生創5年新高 印度籍夫妻攜手報名

Anlin Shaju希望於在台求學期間，能更深入瞭解台灣文化並融入社會。（教育部提供）

教育部 台灣台語語言能力認證考試2026年第2次考試A卷訂於7月25日舉行；B卷訂於7月26日辦理。本次全國共18個考區、73所試區學校協辦，總報名人數1萬1911人，報考A卷7427人、B卷4484人。今年外籍考生23名，為近五年來最多外籍人士報考的一年，更有印度 籍夫妻一同報名。

教育部表示，本次考試仍以學生族群報名人數最多，共7149人報考，年齡層介於13歲至15歲者3102人，占學生族群比率約43.39％，其次是7歲至12歲者2756人，占比約38.55％。

今年有23名外籍考生。印度籍夫妻Anlin Shaju和Vineeth Jacob目前均就讀國立陽明交通大學，Anlin Shaju希望在台求學期間，能更深入瞭解台灣文化並融入社會，她認為，語言是認識一個地方的途徑，也因為學習在地語言，讓她在台灣的生活更有意義。

Vineeth Jacob則考量將在台就業，決定學好台語，期待將來進入職場後，能和同事建立良好的互動關係。Vineeth Jacob表示，自己透過學校開設的台語課程，開始有系統地學習語言。此外，還參加校內以台語進行的演講及講座，增加接觸機會，也經常觀看YouTube影片及考試官網所提供的學習資源，提升語言能力。

來自日本的Tomohiko Shinkai，藉著來台旅遊順便報名本次考試。他表示，學習台語是想深入瞭解台灣，且在受到朋友的影響及閱讀相關著作後，被他們為了保存與找回母語所付出的努力深受感動，進而對台語產生興趣，學習達5年之久。在東京，Tomohiko Shinkai甚至每個月舉辦台語交流聚會，增加大家的學習機會。從一開始完全聽不懂，到能自然與人交談，甚至被誤認為是本地人，讓他充滿成就感。

教育部也說，這次參與的考生還包含10歲，且從4歲便開始接觸台語的張姓同學。學齡前，媽媽常帶她到台北參加台語路協會成立的「台語路共學團」，透過沉浸式環境參與各種遊戲與互動，不僅提升語言能力，也結識許多朋友。

本次考試成績預定於10月12日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單；11月2日起寄發合格電子證書，倘1週內尚未收到證書，務必主動向台師大確認寄發情形。

Vineeth Jacob考量將在台就業，決定學好台語。（教育部提供）