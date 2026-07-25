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台封測大廠涉挪公款護盤 頎邦董座3千萬交保

記者郭政芬張宏業／台北25日電
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頎邦科技董事長吳非艱涉侵占公款買回自家股票，檢諭令三千萬台幣交保。(本報資料照片...
頎邦科技董事長吳非艱涉侵占公款買回自家股票，檢諭令三千萬台幣交保。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

頎邦科技董事長吳非艱被控以人頭公司挪用公款護盤自家股票，檢調搜索約談7人後諭知交保，案件也衝擊公司股價重挫。

驅動IC封測大廠頎邦科技董事長吳非艱被控為護盤公司股價，涉侵占公司資產買自家股票，調查局新竹縣站前天搜索頎邦科技等五處地點，約談七人到案，檢方昨訊後依違反證交法、公司法等罪，諭令董事長吳非艱3000萬元(台幣，下同)交保、副總羅世蔚2000萬元交保，另五名財會主管及人頭各以30至100萬元交保。

據調查，頎邦科技在2016至2019年間，為避免股價跌破關鍵價位、影響市場信心，由吳非艱決議護盤股價，但吳男並非依規定實施庫藏股，而是自行成立人頭公司，再指示羅世蔚等幹部將公司資產轉入人頭公司帳戶，最後拿侵占公司款項買回自家股票。

新竹地檢署指出，吳非艱等七名被告以違背職務方式侵占公司資產，部分款項疑未循公司管理機制處理，而是流向特定帳戶；檢方前天在股市盤後執行搜索，查扣手機、筆記型電腦、會議資料與存摺等重要證物，約談七人及證人到案說明。

頎邦雖然發布重訊表示全力配合檢調調查，但昨天開盤即跳空跌停價開出，158元鎖死至收盤，有一萬多張高掛跌停仍無法成交。

頎邦科技去年有三名環安人員被控偽造空氣汙染排放數據，包含利用監測系統的模擬功能產生虛假數據，以及手動修改檢測值使其符合許可範圍，導致公司在季度申報時提交不實報告，被法院依違反空汙法判刑6個月，併科罰金20萬元；頎邦科技因受雇人執行業務犯申報不實罪，遭判罰1500萬元。

檢方指出，七名被告涉違反證交法、公司法、商業會計法等規定，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，七人都諭知交保；除吳非艱、羅世蔚外，田姓、蔡姓員工各100萬元交保、王姓、曾姓員工各50萬元、蘇姓員工30萬元交保。

檢方表示，全案由新竹縣站報請檢察官黃依琳指揮偵辦，本案仍在偵辦中，將持續調查相關事證，儘速查明真相，以維護公司治理、證券市場秩序以及投資大眾權益。

精華 FAQ

  • 檢方指吳非艱未依規定實施庫藏股，而是成立人頭公司，指示幹部將公司資產轉入特定帳戶，再以侵占的公司款項回買自家股票，涉嫌違法護盤股價。

  • 調查局與檢方共約談7人到案，吳非艱以3000萬元交保、副總羅世蔚2000萬元交保，其餘5名財會主管及人頭則分別以30萬元至100萬元不等交保。

  • 消息傳出後，頎邦開盤即跳空跌停，158元鎖死至收盤；而公司去年也曾因員工偽造空污排放數據遭判刑與重罰，治理問題再度受外界關注。

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