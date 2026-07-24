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腎友曙光 台大腎細胞培養 再生自救逆轉洗腎

記者林琮恩／台北24日電

AI摘要

文章摘要整理：

台大醫院與生醫公司開發自體腎細胞再生技術，盼在慢性腎病早期取出健康細胞培養保存，日後回輸重建腎功能，減少洗腎與等待移植壓力。

我國每年新增洗腎人口逾10萬人，目前正在等待腎臟移植約近9000人。為解此困境，台大醫院與生醫公司合作發展再生醫療技術，腎臟病患者在第3期（3a）前，以切片方式取出患者健康的腎臟細胞，且利用不到一顆花生米大小的正常腎臟細胞，在體外培養擴增，至腎病末期時回輸體內，重建腎臟功能，避免洗腎。目前技術已完成動物實驗，預計3至4年內可開始臨床應用。

台大醫院綜合診療部主治醫師陳怡婷說，我國洗腎患者需終身接受每周三次、每次4小時的血液透析，或每日數次的腹膜透析，雖可藉腎臟移植治療，但截至今年5月，等候腎臟移植人數達8831人，病人等候移植時間恐長達10年，若計算已接受移植病人等候時間，平均等候5.2年，去年全國腎臟移植手術件數僅305件。

台大與方圓細胞生醫合作自體腎臟細胞再生醫療技術，台大醫院泌尿部主治醫師洪健華說，研究團隊執行腎臟腫瘤病人手術時，連帶取下病人健康腫瘤組織進行體外培養擴增，發現其存活、擴增都有良好表現，最終目標是讓慢性腎病病人，在疾病進展至3a期前，以切片方式取出健康腎臟細胞，在體外擴增後，以穿刺等方式輸回病人體內。

洪健華說，切片取出的腎臟細胞比一粒「花生米」更小，經體外培養擴增後的健康腎臟細胞，除提供病人立即使用，也可在病人腎臟功能逐漸變差，還不必透析時，先將健康細胞保留在「細胞庫」，至病程逐漸進展至末期腎病、需洗腎時，再將培養好的健康細胞回輸病人體內，幫助改善腎臟功能；回輸方式可利用腹腔鏡，或使用超音波體外導引穿刺等既有手術方式，對病人而言風險較低。

台大醫院綜合診療部血液淨化科主任林水龍說，這項研究獲選參與美國聯邦高階醫療計畫署（ARPA-H）支持國際再生醫學計畫，美國芝加哥大學醫學中心為本次計畫臨床合作夥伴，ARPA-H任務為支持具顛覆性、可大幅改寫人類健康，且具高風險、高效益特性的醫學研究計畫，該自體腎細胞移植技術，待完成各項驗證後，3至4年內可開始臨床應用。

精華 FAQ

  • 核心概念是在慢性腎病第3期前，先取出患者少量健康腎細胞，於體外培養擴增後保存，等腎功能惡化時再回輸體內，幫助重建腎臟功能。

  • 因為台灣每年新增洗腎人口逾10萬人，等待腎臟移植者近9000人，平均等候時間長，透過再生醫療可望延緩或避免患者進入洗腎階段。

  • 研究已完成動物實驗，並獲美國ARPA-H國際再生醫學計畫支持，若後續各項驗證順利，預計3至4年內可開始臨床應用。

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