台監院：F-16失事前1周 導航重複故障 空軍重大違失

空軍飛官辛柏毅一月駕駛F-16戰機夜航訓練失事，監察院調查報告指出，該機在發生事故前一周內，導航相關系統有重複或間歇性故障傾向。（取材自辛母臉書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 監院認定失事前1周導航系統已反覆異常。

監院認定失事前1周導航系統已反覆異常。 重點二： 空軍未妥善控管夜航風險並有修護違規。

空軍未妥善控管夜航風險並有修護違規。 重點三：監委否認防寒衣與防撞地系統是主要違失。

空軍飛官辛柏毅1月駕駛F-16戰機夜航訓練失事；監察院表示，經調查發現，該機在發生事故前一周內，導航相關系統有重複或間歇性故障傾向；空軍未適當控管導航系統故障對夜航飛行風險，且許多修護作業已違反規定，有重大違失，因此糾正空軍。

監委葉宜津及賴鼎銘指出，由於俗稱黑盒子的飛行紀錄器尚未完成解讀，事故原因待確定。

當時一度傳出這架戰機的模組化任務電腦（MMC）在事發前幾日曾出現故障，雖然軍方官員表示，任務電腦在軟體升級後，故障頻率已經明顯降低，空軍也稱失事戰機在事發前半年並未有任務電腦故障紀錄；不過空軍參謀長李慶然1月在立院詢答時證實，該機曾因全球定位與慣性導航系統（EGI）失效，曾經派工維修。

監院調查報告進一步發現，失事戰機在發生事故前一周內，導航相關系統有重複或間歇性故障傾向；空軍雖有進行故障排除及檢試通過，但未適當控管導航系統故障對夜航飛行風險。至於故障次數等細部資料，經詢問監委並未提供，僅表示待完整調查報告公開後可供查閱。

2位監委也點名修護作業違反規定，包括修護紀錄工單應填而未填、未確實保存事故證據等，品管作業失靈，有嚴重違失。

報告指出，紀錄顯示辛柏毅在發現導航系統故障後，就以目視編隊方式飛行，才因驟然進雲與長機失散，導致空間迷向而發生事故；報告中肯定空軍為強化飛行員處置應變能力，已精進時差調適及模擬訓練等面向，包括增加雙座飛行批次等。

監委也指出，訓練固然重要，以2023年12月11日美國空軍駐群山基地F-16型機類似事故為例，該事故飛行員在儀器飛行狀態下發生導航系統故障，只飛行約5分鐘就因產生錯覺而被迫跳傘；美軍普遍有「不遺棄任何一個人」（Leave No One Behind）的文化，不僅派飛決策及修護作業應盡力控制風險以建立雙方信賴，在空中遭遇非預期故障時，飛行員也信賴同袍會盡全力搜救而適時跳傘逃生，避免固守「機在人在」窠臼，因此，空軍應同步強化、建立這種文化，才能有效提升人機安全係數。

2位監委指出，外界對這次事故常質疑防寒衣及自動防撞地系統。經查證，空軍新購千餘件防寒衣已於今年第一季全數完成配撥，辛柏毅所屬部隊已獲撥防寒衣，但以當時海溫條件尚無需穿戴，且防寒衣生效須以跳傘成功為前提，因此難直接認定空軍有所違失。

至於自動防撞地系統，監委說，經查證，與美方合作構改作業相關紀錄，確實有客觀技術挑戰存在，且自動防撞地系統對這種導航系統故障樣態難有直接助益，但基於F-16機隊飛行安全，空軍務必督促美方加速完成構改，以有效降低事故風險。

辛柏毅1月6日駕駛F-16型機（6700號機），在花蓮豐濱外海墜海失蹤，搜尋半年未果宣告死亡，本月19日舉行告別式。