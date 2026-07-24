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盧秀燕：中市寧嚴勿鬆不鼓勵用 業者：我們不敢貿然補貨

台灣新聞組／台北24日電
食藥署放行501油品重新上架，台中市長盧秀燕表示，中市「寧嚴勿鬆」，不鼓勵民眾選...
食藥署放行501油品重新上架，台中市長盧秀燕表示，中市「寧嚴勿鬆」，不鼓勵民眾選購或使用。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台中市採寧嚴勿鬆原則，禁用恢復上架油品。
  • 重點二：盧秀燕要求供膳系統停用有疑慮產品並建議統一標示。
  • 重點三：業者憂消費者疑慮與地方未開放，不敢貿然補貨。

衛福部食藥署昨公布，預防性下架的中聯油脂可重新上架。台中市長盧秀燕表示，中市「寧嚴勿鬆」，營養午餐等政府供膳系統禁止使用，也不鼓勵民眾選購或使用。台北市長蔣萬安說，民進黨政府將有疑慮的品項全面上架，這才是食安破口。

食藥署公告501項可上架產品名單，包含福壽實業、泰山企業與福懋油脂產品。泰山企業決議，4至6月大豆油相關產品全數回收，儘管食藥署公告部分可恢復販售，仍不重新出貨、不上架販售。福壽實業顏姓協理說，考量消費者疑慮，加上地方政府未開放，「就算政府允許，我們也不敢貿然補貨」，已預防性下架油品將不再上架，靜待市府通知銷毀。記者昨聯繫福懋油脂大肚總廠、台北公司，未取得回應。

盧秀燕昨赴台中市食安處致贈加菜金，她表示，第一線人員承受極大壓力，市府堅持「查到哪、公布到哪」、「有疑慮全面下架」原則。市府供膳系統禁止使用19批預防性下架後恢復上架的產品，因為疑慮未完全釐清，也不鼓勵民眾選用，建議中央針對重新上架的油品，應有統一標示供民眾選擇。

蔣萬安昨召開營養午餐油品專案交流座談會，他說，開學前完成專案食安稽查，把油品列為專案稽查最重要項目，未來納定期檢驗項目，原本每年至少排超過30場專案稽查，加嚴為每月抽查校園、團膳業者油品，孩子所有使用食材一定要安全無虞，包括油品。

蔣萬安說，上次頂新油事件團體訴訟，全台僅30校提出，這次一級致癌物毒油光北市就有125校，影響更大。北市研考會主委殷瑋昨回應，真相未明前，北市不可能只靠中央一紙公文就讓油品全面上架，報告仍未出爐，為何中央急著讓問題油品重新上架？

衛福部長石崇良昨指台中市8年只抽檢一次。台中市副市長鄭照新表示，中央以偏概全，依食安法主要檢驗方式是廠商定期送檢，8年來廠商送檢加抽檢共18次，中央明知法規與全貌，卻硬要強調抽檢次數，卸責給基層公務員，市面上油品多到像大海撈針，應該從法規面修改。

精華 FAQ

  • 台中市長盧秀燕表示，市府採「寧嚴勿鬆」原則，營養午餐等政府供膳系統禁止使用恢復上架的產品，對民眾也不鼓勵選購或使用，以避免食安風險。

  • 福壽實業表示，因消費者仍有疑慮，加上地方政府尚未開放，業者不敢貿然補貨；泰山也決定相關大豆油產品全數回收後不再重新出貨，等待後續處理。

  • 蔣萬安認為中央將有疑慮品項全面上架是食安破口，北市會將油品列為專案稽查重點並提高抽查頻率；北市府也強調真相未明前，不會只憑中央公文放行。

民進黨 盧秀燕 蔣萬安

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