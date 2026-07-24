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新聞眼／真相未明 速修法讓油品重上架 政府急什麼

記者 林琮恩林政忠
衛福部食藥署23日公布501批「可重新上架產品清單」，但市場仍未見相關產品；示意...
衛福部食藥署23日公布501批「可重新上架產品清單」，但市場仍未見相關產品；示意圖。（記者曾原信／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：衛福部急公布中聯油脂可重上架清單，引發真相未明疑慮。
  • 重點二：連淨苦茶油又驗出苯駢芘，顯示原料與製程風險仍未釐清。
  • 重點三：行政院急修食安法遭質疑治標不治本，難安民心。

食用油苯駢芘超標事件連環燒，繼中聯大豆沙拉油後，又爆出連淨綠色科技苦茶油案件，衛福部卻無視地方政府、各級民代的反對聲浪，執意在疑慮油品調查未完備前，急於公布中聯油脂「可重新上架產品清單」。油品苯駢芘原料、製程尚待調查，重新上架油品是否真無健康疑慮，到底在急什麼？

衛福部19日公告19批中聯油脂產品檢驗合格，下游產品可重新上架，21日新北市政府接獲連淨科技通報苦茶油苯駢芘超標，就在中聯油脂調查小組仍在分析毒性物質生成原因之際，在食用油脂苯駢芘來源不明時，食藥署於23日公布501項可重新上架產品名單，無疑是塑造「民生回歸常軌」假象，但負責第一線把關的地方政府期期以為不可，台中市長盧秀燕表示，中市「寧嚴勿鬆」，連油品業者也坦言，「就算政府允許，我們也不敢貿然補貨」。就算衛福部「開綠燈」，也無法安定民心。

台北市長蔣萬安號召民眾明天至凱道遊行反毒油，藍白大集結，中間選民的不滿浪潮，大選在即，對執政黨造成不小的壓力，不僅傳出主責的行政官員將下台「滅火」，行政院會也緊急於昨天通過食安法修正草案。

但草案中高風險業者逐批查驗、隱匿不報等加重裁罰作法，被專家質疑，根本無法自源頭解決問題，當又遇食安事件時，食品業者仍會將問題推給上游。

中聯油脂案爆發至今，衛福部長石崇良在立院備詢時稱原料、製程都是可能因素，試圖將矛頭指向巴西黃豆原料，淡化食安把關系統性疑慮，孰料同日就發生號稱原料低溫處理，油品全程冷壓的苦茶油，也檢出苯駢芘，不僅衛福部狠遭打臉，全民更是苦等不到真相。

石崇良稱台中市檢驗比與綠營執政的台南、高雄市相比明顯偏低，完全無視地方抽驗比率須視轄內食品工廠規模而定，南部大統益市占率逾5成，遠超中聯3成5。政府既有餘裕盤點重新上架產品、比對地方政府抽驗頻率，應盡快完成致癌油案件調查，公布苯駢芘關鍵來源，並完成補強措施，還給民眾安心的食品環境。

衛福部次長林靜儀上周一句，高溫烹調如炸雞排即會產生苯駢芘，「雞排不是鼓勵大家吃的食物」，引發民眾炸鍋；隔沒幾天，賴總統請新任黨公職吃「炸肉圓」，同樣都是油炸物，到底該相信誰？當人民飲食失去「免於恐懼的自由」，政府再多修法、再多的保證，恐怕都只是空話。

大豆沙拉油、苦茶油製程 製表／陳敬丰
大豆沙拉油、苦茶油製程 製表／陳敬丰

精華 FAQ

  • 文中認為，衛福部急於讓中聯油脂相關產品重上架，像是在塑造民生回歸常軌的假象，但原料、製程與毒性來源都尚未查清，反而加深外界對政府食安把關失靈的疑慮。

  • 這顯示苯駢芘不只可能來自單一原料，連強調低溫處理、全程冷壓的產品也可能出問題，表示原料污染、製程風險與生成機制都還沒釐清，政府不能過早下結論。

  • 草案雖加重高風險業者逐批查驗與隱匿不報的裁罰，但專家認為這只能提高罰則，無法從源頭找出污染來源與責任歸屬；未來若再出事，業者仍可能把問題推回上游。

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