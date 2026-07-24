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黑白集／中泰甜蜜蜜 賴政府卻只敢拿柬出氣

黑白集
泰、柬首相最近不約而同訪中，台灣只敢對柬埔寨施懲，對泰國卻沒半點辦法。(本報資料...
泰、柬首相最近不約而同訪中，台灣只敢對柬埔寨施懲，對泰國卻沒半點辦法。(本報資料照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章批評賴政府對泰國與柬埔寨涉台表態採取雙重標準。
  • 重點二：柬埔寨因配合中國立場遭停用免簽，泰國卻僅受口頭譴責。
  • 重點三：作者指民進黨面對大國與小國態度不一，顯得欺軟怕硬。

台灣看待東南亞國家，顯有大小眼。泰、柬首相最近不約而同訪中，兩總理都對台灣地位發聲，且都附和北京立場；但民進黨只敢對柬埔寨施懲，對泰國卻沒半點皮條。

外交部上周以柬埔寨「長期配合中國貶抑台灣主權」，宣布8月起停止柬埔寨適用免簽措施。這是因為柬首相洪瑪內前一天會見李強時強調，柬政府堅定恪守一中原則，並認台灣屬中國內政。外交部氣不過，隔天就光速將柬踢出免簽。

外交部同日還宣布延長泰國及汶萊、菲律賓免簽1年，卻沒料到，泰總理阿努廷正與習近平會面。3天後，雙方發出的聯合聲明更加赤裸：泰政府不但「堅定支持中國和平統一大業」，還支持「一國兩制」方針。

這麼露骨的表態，外交部忍了兩天才發文譴責，但也只說對泰國感到「失望及遺憾」，還促其「珍視兩國長久情誼」；對是否撤其免簽待遇，則隻字未提。泰國是東協第三大經濟體，柬埔寨GDP不及其十分之一，賴政府明顯欺軟怕硬！

近年大陸與各國所發聲明，皆一律要求對方附上一段涉台表述。這是對民進黨台獨衝撞操作釜底抽薪，也讓賴政府的台獨損益表，至今維持赤字。

難堪的是，阿努廷還在李強面前唱起鄧麗君的「甜蜜蜜」，讓北京歡心。但沒關係，賴總統多喊幾次「台灣是世界的」口號，青鳥心底也就舒坦了。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章主要批評賴政府在處理東南亞國家涉台表態時採取雙重標準，對柬埔寨反應迅速且強硬，對泰國卻只口頭譴責，沒有對等採取更明確的懲處措施。

  • 文中指出，外交部認為柬埔寨長期配合中國貶抑台灣主權，且柬首相會見李強時強調一中原則、稱台灣屬中國內政，因此隔天就宣布自8月起停止柬埔寨免簽待遇。

  • 文章認為泰國是東協第三大經濟體，柬埔寨規模遠小，因此賴政府對柬出手、對泰保留，被形容為欺軟怕硬；即使泰方公開支持中國和平統一，仍只獲得譴責。

柬埔寨 泰國 習近平

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