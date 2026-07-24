新聞評論／藉修法轉移焦點 賴政府卻不願真誠面對食安

毒油事件持續延燒，每次碰到棘手的問題，民進黨政府都企圖用「修法」來轉移焦點。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 毒油事件延燒，政府仍未找出苯駢芘真正來源。

毒油事件延燒，政府仍未找出苯駢芘真正來源。 重點二： 行政院以修法回應危機，被批轉移焦點與失能。

行政院以修法回應危機，被批轉移焦點與失能。 重點三：地方政府與在野黨施壓，迫使中央加速食安應對。

毒油風暴進入第四周。賴政府好不容易公布了中聯苯駢芘偏高的原因，稱是該公司將進口巴西 黃豆「熱損率」放寬十倍，在精煉過程又無法好好把關所致。不料，次日一家知名「有機苦茶油」也自行驗出苯駢芘超標，宣布下架停售。由於苦茶油根本不會用到黃豆，顯示巴西黃豆並非導致苯駢芘偏高的唯一因素；衛福部把脈快一個月，卻抓不到真正元凶。

由於在野黨明天將發動民眾上凱道抗議，盧秀燕 並聯合十多名縣市長舉行了「反毒油線上國是會議」，共商地方政府的因應之道。在強大的政治壓力下，閣揆卓榮泰 臨時指派政務委員陳時中邀集數名主要縣市長，舉行「食安法修法協商會議」，以互別苗頭。很顯然，如果沒有在野黨及地方政府的對照組壓力，賴政府可能還在推拖拉，不想拿出什麼魄力和作為。

這次毒油風暴的波及，超乎意料的廣泛；而政府處理過程中的步調紊亂，同樣超乎想像。主要原因是，由於選舉在即，賴政府唯恐食安事件衝擊民進黨選情，因此企圖將事件限縮在可控範圍，便出現了外界嘲諷的「蓋牌」心態。誰料，正因為政府企圖隱瞞，反而激起民眾的怒火，更使問題不斷延燒，一連查出了七批計超過五千噸的問題油。亦即，若非社會各界一路追問，許多問題油極可能悄悄繼續在市面流竄，被民眾吃下肚，並在多年之後成為致癌殺手。

以這次毒油處理的混亂脫序，顯然食安管理在執行面和制度面都有不少漏洞需要彌補。但行政院一味把事情簡化成「修法」問題，除意圖轉移焦點，也刻意忽略政府在「執行層次」的失能與疏怠，這將導致修法失去意義。行政院提出的食安法修法重點洋洋灑灑，其五大核心面向包括：加強主原料產地標示與追溯、高風險業者增加試製程序、重罰隱匿、導入第三方查廠認證、加強「食品雲」的數位治理及風險預警。這些項目，很多原本就是政府和業者該做的事；平日不落實，到了出事才拿出來說嘴，根本毫無真誠可言。

值得注意的是，這次修法還將增設「中央食品安全事件指揮中心」列為重點，稱要避免中央與地方權責不清，並明定地方有「絕對服從」的責任。這就有點可笑了！以這次毒油事件為例，如果地方政府只能一味聽從中央的指揮，台灣民眾可能至今還被蒙在鼓裡，不知道事情的真相與原委如何。何況，以當年陳時中在新冠疫情期間擔任總指揮的作威作福姿態，人們至今記憶猶新；而今他領導修法，又要把自己變成「大統帥」，這無異是在凌遲人民，也讓食安愈發不見天日吧！

檢視這次毒油事件的源頭，苯駢芘的產生除源頭的巴西黃豆肇禍，中聯的精煉過程都沒有可以檢討的地方嗎？如果衛福部的答案是肯定的，那為什麼標榜有機的苦茶油，也會驗出超標的苯駢芘？而同樣使用巴西黃豆的中國大陸，則未發現苯駢芘超標問題？原因就在，苦茶籽可能在烘乾過程因不當使用柴火焙烤而產生苯駢芘，在低溫冷壓過程又無法將它去除；而大陸雖採用巴西黃豆，卻利用高溫真空的脫色脫臭精煉將苯駢芘移除。衛福部若不能拿出真誠態度，藉科學方法探討真相，它提出的答案永遠禁不起認真的檢驗。那樣的話，它又有何資格奪取食安事件的中央指揮權？

每次碰到棘手的問題，民進黨政府都企圖用「修法」來轉移焦點，彷彿制度破漏都是立法部門的疏失，或是地方政府故意搗蛋。但這一次，人們已不再埋單，卓內閣必須面對自己的失能。