中經院開第一槍 示警台灣今年CPI破2%通膨警戒線

中經院預估全年CPI破2%通膨警戒線。（本報資料照片）

通膨壓力緩步升溫。中經院昨發布最新經濟預測，將今年消費者物價指數（CPI）年增率，從原估1.89%上調至2.02%，成為目前台灣首家預估全年CPI破2%通膨警戒線的經濟智庫；不過預估明年隨油價回穩，CPI增幅可望回落至1.89%。

中經院院長連賢明表示，上調CPI年增率主要反映中東地緣政治衝突，推升國際油價波動，而通膨走勢取決於美伊衝突，以及美國聯準會降息步調；若戰事很快平息、地緣政治風險降溫，油價回落，物價壓力也將隨之減輕。

中央大學經濟系教授吳大任受訪指出，台灣通膨狀況要看油價變化，美伊戰爭和解破局要再停戰難度變高，今年通膨要不「破二」，前提是油價不能漲太多，如果布蘭特原油漲到每桶90美元以上，對台灣通膨壓力就很大。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，油價占CPI權重約2.2%，且會透過運輸、製造等成本層層傳導至各產業，對整體物價影響更為明顯，因此今年CPI走勢仍將以油價變化為最大觀察重點。

外界關切生產者物價指數（PPI）向消費端的傳導情形，中經院經濟展望中心主任彭素玲說，雖觀察到PPI部分成本開始向消費端轉嫁，特別是在AI需求強勁帶動下，終端產品價格出現調漲現象，但轉嫁程度仍因產業而異。