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中經院開第一槍 示警台灣今年CPI破2%通膨警戒線

記者洪安怡陳素玲／台北23日電
中經院預估全年CPI破2%通膨警戒線。（本報資料照片）
中經院預估全年CPI破2%通膨警戒線。（本報資料照片）

通膨壓力緩步升溫。中經院昨發布最新經濟預測，將今年消費者物價指數（CPI）年增率，從原估1.89%上調至2.02%，成為目前台灣首家預估全年CPI破2%通膨警戒線的經濟智庫；不過預估明年隨油價回穩，CPI增幅可望回落至1.89%。

中經院院長連賢明表示，上調CPI年增率主要反映中東地緣政治衝突，推升國際油價波動，而通膨走勢取決於美伊衝突，以及美國聯準會降息步調；若戰事很快平息、地緣政治風險降溫，油價回落，物價壓力也將隨之減輕。

中央大學經濟系教授吳大任受訪指出，台灣通膨狀況要看油價變化，美伊戰爭和解破局要再停戰難度變高，今年通膨要不「破二」，前提是油價不能漲太多，如果布蘭特原油漲到每桶90美元以上，對台灣通膨壓力就很大。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，油價占CPI權重約2.2%，且會透過運輸、製造等成本層層傳導至各產業，對整體物價影響更為明顯，因此今年CPI走勢仍將以油價變化為最大觀察重點。

外界關切生產者物價指數（PPI）向消費端的傳導情形，中經院經濟展望中心主任彭素玲說，雖觀察到PPI部分成本開始向消費端轉嫁，特別是在AI需求強勁帶動下，終端產品價格出現調漲現象，但轉嫁程度仍因產業而異。

精華 FAQ

  • 中經院認為，主要是中東地緣政治衝突推升國際油價波動，進而增加台灣輸入性通膨壓力，因此把今年CPI年增率由1.89%上調至2.02%。

  • 因為油價占CPI權重約2.2%，且會透過運輸、製造等成本層層傳導到各產業，影響不只限於能源價格，對整體物價壓力更為明顯。

  • 中經院認為若美伊衝突降溫、戰事平息，國際油價就可能回落，明年CPI增幅也有機會降至1.89%；反之若油價續漲，通膨壓力將維持。

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