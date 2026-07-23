每坪300.5萬 32歲男買陶朱隱園 9.4億無貸款
台北市信義計畫區豪宅「陶朱隱園」再賣1戶，實價揭露，5樓戶以9.4億元交易（台幣，下同，約2901萬6831美元），每坪達300.5萬，單價重新站回300萬元，謄本資料顯示，買方為張姓外僑，年僅32歲，以無貸款方式購買。
這是陶朱隱園第4筆交易，之前3筆，分別為3樓戶以及17樓戶。其中17樓戶以11.1億出售，每坪單價達364萬元。另外兩間3樓戶，分別以216萬元以及270萬元成交，都低於300萬元。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，陶朱隱園作為國內話題最多、單價最高的豪宅，確實在近期國內外買家詢問度不少，日前也有成交傳聞。以該案單價來看，5樓成交突破300萬大關，具有定錨效果，未來中高樓層價格應穩穩站上300萬大關。
她表示，這波股市大好下，北市豪宅去化快速，且不少都是付現購屋，顯見將資金轉往蛋黃區不動產是目前高資產族群的共識。而在台灣作為全球AI 基地的戰略地位下，能見度提高或可會有更多外來買家轉進台灣豪宅市場。
信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」目前共出現4筆交易，其中3戶由外籍人士購入，他們的身份背景曝光。一位是美籍台裔人士，從事紡織貿易與房地產生意，近年從美國回台居住；一位是日籍台裔的老先生，看上陶朱的逃生動線；一位外籍台裔32歲富豪，從事半導體產業。
馨傳不動產智庫執行長何世昌臉書表示：「5樓68號成交總價9.4億元，買方只有32歲」，也是外籍台裔，但他不是少年股神，本身從事半導體產業，「據說身價超級TOP，既是非常傑出的產業菁英，也是真正的頂級富豪。」
不過值得注意的是，高資產付現買豪宅蔚然成風，其中不乏少年股神或是海外華僑，除顯見台灣豪宅越發受到矚目外，更展現真豪宅不受豪宅線限制的現實，也將讓豪宅市場因位置、個案條件分化更為明顯。
此次成交的是陶朱隱園5樓戶，交易總價為9.4億元，每坪單價達300.5萬元。這筆交易也使該案單價重新站回300萬元以上，成為市場關注焦點。 買方為張姓外僑，年僅32歲，外界指出其從事半導體產業，屬外籍台裔富豪。他採無貸款方式購買，顯示資金實力雄厚，也反映高資產族群偏好現金置產。 徐佳馨認為，5樓成交突破300萬元具有定錨效果，未來中高樓層價格可望穩站300萬元大關，也顯示台北豪宅在股市與資金轉向下，去化速度加快且更受外來買家關注。
精華 FAQ
此次成交的是陶朱隱園5樓戶，交易總價為9.4億元，每坪單價達300.5萬元。這筆交易也使該案單價重新站回300萬元以上，成為市場關注焦點。
買方為張姓外僑，年僅32歲，外界指出其從事半導體產業，屬外籍台裔富豪。他採無貸款方式購買，顯示資金實力雄厚，也反映高資產族群偏好現金置產。
徐佳馨認為，5樓成交突破300萬元具有定錨效果，未來中高樓層價格可望穩站300萬元大關，也顯示台北豪宅在股市與資金轉向下，去化速度加快且更受外來買家關注。
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