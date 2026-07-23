胡佛學者新書揭露李登輝曾致函老布希 兩國論可溯及1990年

亞太和平基金會董事長許信良22日出席「台灣的李登輝時代：意外國度的重塑」發表會。(記者黃婉婷／攝影)

胡佛研究所學者林孝庭新書「台灣的李登輝時代」正式發表。林孝庭找出史料指出，李登輝在1990年已表達「中華民國 在台灣」，另一面就是「中華人民共和國在大陸」，務實處理兩岸關係，相信改善兩岸關係與台灣外交空間並行不悖；外交部長林佳龍說，李登輝分三層次重塑台灣，開展民主轉型關鍵時刻。

美國史丹福大學 胡佛研究所研究員暨胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭新作「台灣的李登輝時代：意外國度的重塑」22日舉行發表會；外交部長林佳龍、黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝、李登輝基金會董事長李安妮、亞太和平基金會董事長許信良、國史館長陳儀深等人與會。

林孝庭爬梳多國解密文件、駐台外交官電報以及口述訪談歷史，透過歷史資料重新檢視台灣民主化歷程。他致詞時表示，故總統李登輝在1980年代晚期擔任副總統時，對台灣的兩岸及對外關係、國民黨如何對待兩岸及對外關係，就已跟其他政治強人不同，因此到了1990年代擔任總統，也是一種延續。

針對兩國論延伸到兩岸互不隸屬，林孝庭特別提到，李登輝於1990年寫了一封信給時任美國總統老布希（George H. W. Bush），信上頭寫「...the Republic of China on Taiwan will as always continue to work with you.（中華民國在台灣將與美國持續合作）」，「中華民國在台灣」概念就已表達出來，而非到1999年提出的「特殊國與國關係」。

林孝庭說，李登輝當時手上未握有完整權力，要如何務實處理兩岸關係。「中華民國在台灣」的另一面就是「中華人民共和國在大陸」，這概念早在1980年代晚期、1990年初期就已經在李登輝心裡生根。

寫推薦語的林佳龍致詞時，以參與野百合學運的反抗者，到作為李登輝政府國安幕僚的追隨者的親身經歷，形容與李登輝的交集。林佳龍回憶，李登輝很厲害能接受反抗者的主張，開展台灣民主轉型的最關鍵時刻。

民進黨前主席許信良致詞時提到，這是目前為止最好的一本李登輝傳記，也是1990年代台灣政治斷代史。他並以「天命」形容李登輝，指若不是蔣經國找李當政務委員，李終身只能是默默無聞的中等科技官僚；蔣經國一路提拔李登輝，一方面是出自私心，因為蔣對政治權力很敏感，不只怕反對黨、不准組黨，也害怕國民黨的派系集結，所以一直打擊地方派系。

許信良回憶，1972年，蔣經國讓謝東閔當副總統，他知道謝已形成龐大地方派系，因此找李登輝這種學者塑造台灣的政治明星，藉此對抗這些地方派系，「就是這個私心」，後來蔣經國選擇李登輝當副總統也出自私心。

「我們一直支持他。」許信良接著提到，李登輝的成就，一半以上是民進黨的成就，沒有民進黨，李不可能在國民黨權貴老派的鬥爭中勝利。