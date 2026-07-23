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胡佛學者新書揭露李登輝曾致函老布希 兩國論可溯及1990年

台灣新聞組／台北23日電
亞太和平基金會董事長許信良22日出席「台灣的李登輝時代：意外國度的重塑」發表會。...
亞太和平基金會董事長許信良22日出席「台灣的李登輝時代：意外國度的重塑」發表會。(記者黃婉婷／攝影)

胡佛研究所學者林孝庭新書「台灣的李登輝時代」正式發表。林孝庭找出史料指出，李登輝在1990年已表達「中華民國在台灣」，另一面就是「中華人民共和國在大陸」，務實處理兩岸關係，相信改善兩岸關係與台灣外交空間並行不悖；外交部長林佳龍說，李登輝分三層次重塑台灣，開展民主轉型關鍵時刻。

美國史丹福大學胡佛研究所研究員暨胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭新作「台灣的李登輝時代：意外國度的重塑」22日舉行發表會；外交部長林佳龍、黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝、李登輝基金會董事長李安妮、亞太和平基金會董事長許信良、國史館長陳儀深等人與會。

林孝庭爬梳多國解密文件、駐台外交官電報以及口述訪談歷史，透過歷史資料重新檢視台灣民主化歷程。他致詞時表示，故總統李登輝在1980年代晚期擔任副總統時，對台灣的兩岸及對外關係、國民黨如何對待兩岸及對外關係，就已跟其他政治強人不同，因此到了1990年代擔任總統，也是一種延續。

針對兩國論延伸到兩岸互不隸屬，林孝庭特別提到，李登輝於1990年寫了一封信給時任美國總統老布希（George H. W. Bush），信上頭寫「...the Republic of China on Taiwan will as always continue to work with you.（中華民國在台灣將與美國持續合作）」，「中華民國在台灣」概念就已表達出來，而非到1999年提出的「特殊國與國關係」。

林孝庭說，李登輝當時手上未握有完整權力，要如何務實處理兩岸關係。「中華民國在台灣」的另一面就是「中華人民共和國在大陸」，這概念早在1980年代晚期、1990年初期就已經在李登輝心裡生根。

寫推薦語的林佳龍致詞時，以參與野百合學運的反抗者，到作為李登輝政府國安幕僚的追隨者的親身經歷，形容與李登輝的交集。林佳龍回憶，李登輝很厲害能接受反抗者的主張，開展台灣民主轉型的最關鍵時刻。

民進黨前主席許信良致詞時提到，這是目前為止最好的一本李登輝傳記，也是1990年代台灣政治斷代史。他並以「天命」形容李登輝，指若不是蔣經國找李當政務委員，李終身只能是默默無聞的中等科技官僚；蔣經國一路提拔李登輝，一方面是出自私心，因為蔣對政治權力很敏感，不只怕反對黨、不准組黨，也害怕國民黨的派系集結，所以一直打擊地方派系。

許信良回憶，1972年，蔣經國讓謝東閔當副總統，他知道謝已形成龐大地方派系，因此找李登輝這種學者塑造台灣的政治明星，藉此對抗這些地方派系，「就是這個私心」，後來蔣經國選擇李登輝當副總統也出自私心。

「我們一直支持他。」許信良接著提到，李登輝的成就，一半以上是民進黨的成就，沒有民進黨，李不可能在國民黨權貴老派的鬥爭中勝利。

精華 FAQ

  • 書中透過多國解密文件與書信史料指出，李登輝在1990年就已提出「中華民國在台灣」的概念，並以務實方式思考兩岸關係，顯示其兩國論思維可更早追溯。

  • 林孝庭指出，李登輝1990年寫給老布希的信中提到「the Republic of China on Taiwan」，已清楚表達「中華民國在台灣」的定位，顯示其後來的特殊國與國關係並非突然出現。

  • 林佳龍形容李登輝能接納反抗者主張，帶動民主轉型關鍵時刻；許信良則認為李的成就與民進黨有關，並稱這本書是目前最好的李登輝傳記之一。

中華民國 史丹福大學

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